У Львові деякі будинки залишилися без опалення: коли повернуть тепло до квартир

У Львові стався прорив теплопроводу. Через аварію тимчасово призупинили теплопостачання до прилеглих будинків.

Що відомо про аварію у Львові?

Відновити подачу тепла планують ввечері 10 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

За інформацією Львівтеплоенерго, стався порив теплопроводу на ділянці біля камери № 1003 (діаметр трубопроводу – 700 міліметрів),

– йдеться у повідомленні.

Через необхідність проведення ремонтних робіт тимчасово відключено від теплопостачання будинки за адресами:

вулиця Антонича – будинки 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32; вулиця Вернадського – будинки 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42; вулиця Драгана – будинки 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30; вулиця Коломийська – будинки 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18; вулиця Освицька – будинки 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19; вулиця Гориня – будинки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17б, 17, 17а, 19, 21а, 21, 23, 25а, 27а, 27, 29а, 31а, 31, 39; вулиця Трильовського – будинки 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33; проспект Червоної Калини – будинки 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135.

Важливо! Завершення аварійних робіт попередньо заплановане сьогодні до 19:00, після чого теплопостачання до будинків буде відновлено.

Також у Львівтеплоенерго повідомили, що за деякими адресами відсутнє постачання гарячої води. З переліком можна ознайомитися на сайті.

Ліквідація пориву на магістральній тепловій мережі. Також відключено послугу з гарячого водопостачання,

– розповіли у компанії.

Зауважте! Повернення гарячого водопостачання планується о 18:00 10 листопада.

Що відомо про ситуацію у Львові?