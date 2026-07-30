Враг вновь ударил по энергетике: в Сумской области масштабные аварийные отключения
Утром в четверг, 30 июля, значительная часть потребителей в Сумской области осталась без света. Российская армия в очередной раз осуществила атаку на энергосистему региона.
Каковы последствия атаки противника
Из-за последствий вражеских обстрелов были введены аварийные отключения, сообщила потребителям "Сумыоблэнерго".
В части Сумской области наблюдается масштабное аварийное отключение электроэнергии. Причина – последствия систематических атак армии РФ на объекты энергетики. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии,
– заявили в компании.
В Укрэнерго уточнили, что аварийные отключения в Сумской области вызваны повреждением энергетического оборудования.
Без света осталось большое количество потребителей в городе Сумы и прилегающих населенных пунктах.
Ограничения обещают отменить сразу же, как только завершатся аварийно-восстановительные работы.
Однако на данный момент из всех регионов самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась именно в Сумской области.
Что еще пострадали регионы
В то же время под вражеские обстрелы попали энергообъекты и в других регионах Украины, сообщило Минэнерго.
Из-за боевых действий и обстрелов временно без света остается часть потребителей еще в пяти областях:
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Харьковской;
- и Черкасской.
К сожалению, вражеская атака этой ночью взяла жизнь одного из энергетиков.
В результате ночной атаки врага мы понесли потери среди коллег. В Днепропетровской области погиб энергетик. Искренне соболезнуем семье, друзьям и коллегам,
– отметили в Минэнерго.
Однако энергетики находятся на местах повреждений – везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет украинцам.
Напомним, что Сумская область постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии. Уже не в первый раз многие абоненты остаются без света после атак. В частности, 29 июня Укрэнерго сообщало о наибольшем количестве новых обесточенных потребителей в регионе.
Эта прифронтовая область даже получила энергетическую помощь от Великобритании на сумму более 300 тысяч евро через Фонд поддержки энергетики Украины.