Враг вновь ударил по энергетике: в Сумской области масштабные аварийные отключения

Утром в четверг, 30 июля, значительная часть потребителей в Сумской области осталась без света. Российская армия в очередной раз осуществила атаку на энергосистему региона.

Каковы последствия атаки противника

Из-за последствий вражеских обстрелов были введены аварийные отключения, сообщила потребителям "Сумыоблэнерго".

В части Сумской области наблюдается масштабное аварийное отключение электроэнергии. Причина – последствия систематических атак армии РФ на объекты энергетики. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии,

– заявили в компании.

В Укрэнерго уточнили, что аварийные отключения в Сумской области вызваны повреждением энергетического оборудования.

Без света осталось большое количество потребителей в городе Сумы и прилегающих населенных пунктах.

Ограничения обещают отменить сразу же, как только завершатся аварийно-восстановительные работы.

Однако на данный момент из всех регионов самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась именно в Сумской области.

Что еще пострадали регионы

В то же время под вражеские обстрелы попали энергообъекты и в других регионах Украины, сообщило Минэнерго.

Из-за боевых действий и обстрелов временно без света остается часть потребителей еще в пяти областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Харьковской;

и Черкасской.

К сожалению, вражеская атака этой ночью взяла жизнь одного из энергетиков.

В результате ночной атаки врага мы понесли потери среди коллег. В Днепропетровской области погиб энергетик. Искренне соболезнуем семье, друзьям и коллегам,

– отметили в Минэнерго.

Однако энергетики находятся на местах повреждений – везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет украинцам.

Напомним, что Сумская область постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии. Уже не в первый раз многие абоненты остаются без света после атак. В частности, 29 июня Укрэнерго сообщало о наибольшем количестве новых обесточенных потребителей в регионе.

Эта прифронтовая область даже получила энергетическую помощь от Великобритании на сумму более 300 тысяч евро через Фонд поддержки энергетики Украины.