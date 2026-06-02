Пока экономика России трещит по швам: авиационная отрасль переживает настоящий бум

Экономика России замедлилась, даже военно-промышленный комплекс после нескольких лет роста начинает терять темпы. Едва ли не единственной отраслью, которая стремительно набирает обороты, стала авиационная.

Чем обусловлен рост авиаотрасли

По данным Федеральной службы государственной статистики, производство в авиационной отрасли России в апреле выросло на 117% по сравнению с прошлогодними показателями, пишет Bloomberg.

Тогда как в 2025 году средний темп роста в авиаотрасли составлял лишь 68%.

Бурный скачок производства вызван большим спросом на тысячи беспилотников, которые российский диктатор Владимир Путин использует для войны против Украины.

Как отметил старший научный сотрудник по военной авиации Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, FPV-дроны фактически стали главным элементом боевых действий на передовой.

FPV-беспилотники сейчас являются доминирующим фактором наземных боев, делая любое накопление сил опасным на несколько километров по обе стороны линии фронта. Беспилотники большой дальности также дали Москве возможность компенсировать относительно небольшой запас крылатых ракет наземного базирования и поддерживать кампанию ударов по критической инфраструктуре Украины,

– пояснил специалист.

Аналитики отмечают, что рост авиационной отрасли свидетельствует об адаптации Москвы к новой военной и экономической реальности, которую сформировала война.

Ведь возможности России для наращивания производства танков и дорогой бронетехники все больше ограничены из-за экономических трудностей. Тогда как дешевые беспилотники остаются одним из тех немногих секторов, где еще можно быстро нарастить объемы производства.

В то же время в целом оборонная промышленность России постепенно теряет импульс. На то есть несколько причин:

острый дефицит рабочей силы;

усиление экономических проблем;

и сокращение государственного финансирования.

Согласно официальным прогнозам, в этом году рост производства в отраслях, выпускающих тяжелую технику, боеприпасы и компоненты для ракет, замедлится до 4 – 5% против примерно 30% в предыдущие годы.

Обратите внимание! Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль даже пошел на уменьшение военных расходов.

Напомним, в российском правительстве уже предупредили Путина о чрезмерной нагрузке военных расходов на экономику. Представители Министерства финансов РФ и Центрального банка довели до Кремля, что нынешние планы оборонных расходов создают риски резкого расширения бюджетного дефицита.

В связи с этим они предложили пересмотреть подход к военным расходам и рассмотреть варианты их сокращения. По мнению финансового блока, без дополнительной экономии восстановить макроэкономическую стабильность в среднесрочной перспективе будет крайне сложно.

В то же время исследование Швеции показывает, что экономические показатели России существенно отличаются от заявленных Кремлем. Так, если российские власти сообщают о росте ВВП на 13% в период 2022–2024 годов, то альтернативные расчеты указывают не на рост, а на сокращение экономики примерно на 8%.