Чим зумовлене зростання авіагалузі

За даними Федеральної служби державної статистики, виробництво в авіаційній галузі Росії у квітні зросло на 117% порівняно з торішніми показниками, пише Bloomberg.

Тоді як у 2025 році середній темп зростання в авіагалузі становив лише 68%.

Бурхливий стрибок виробництва викликаний великим попитом на тисячі безпілотників, які російський диктатор Володимир Путін використовує для війни проти України.

Як зазначив старший науковий співробітник з військової авіації Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі, FPV-дрони фактично стали головним елементом бойових дій на передовій.

FPV-безпілотники нині є домінуючим фактором наземних боїв, роблячи будь-яке накопичення сил небезпечним на кілька кілометрів по обидва боки лінії фронту. Безпілотники великої дальності також дали Москві можливість компенсувати відносно невеликий запас крилатих ракет наземного базування та підтримувати кампанію ударів по критичній інфраструктурі України,

– пояснив фахівець.

Аналітики зауважують, що зростання авіаційної галузі свідчить про адаптацію Москви до нової військової та економічної реальності, яку сформувала війна.

Адже можливості Росії для нарощування виробництва танків та дорогої бронетехніки дедалі більше обмежені через економічні труднощі. Тоді як дешеві безпілотники залишаються одним із тих небагатьох секторів, де ще можна швидко наростити обсяги виробництва.

Водночас загалом оборонна промисловість Росії поступово втрачає імпульс. На те є кілька причин:

гострий дефіцит робочої сили;

посилення економічних проблем;

та скорочення державного фінансування.

Згідно з офіційними прогнозами, цього року зростання виробництва в галузях, які випускають важку техніку, боєприпаси та компоненти для ракет, уповільниться до 4 – 5% проти приблизно 30% у попередні роки.

Зауважте! Уперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль навіть пішов на зменшення військових витрат.

Нагадаємо, у російському уряді вже попередили Путіна про надмірне навантаження воєнних витрат на економіку. Представники Міністерства фінансів РФ та Центрального банку довели до Кремля, що нинішні плани оборонних видатків створюють ризики різкого розширення бюджетного дефіциту.

У зв’язку з цим вони запропонували переглянути підхід до військових витрат і розглянути варіанти їх скорочення. На думку фінансового блоку, без додаткової економії відновити макроекономічну стабільність у середньостроковій перспективі буде вкрай складно.

Водночас дослідження Швеції показує, що економічні показники Росії суттєво відрізняються від заявлених Кремлем. Так, якщо російська влада повідомляє про зростання ВВП на 13% у період 2022–2024 років, то альтернативні розрахунки вказують не на зростання, а на скорочення економіки приблизно на 8%.