Курс на европейскую безопасность: Австрия увеличит оборонные расходы до 2% ВВП
- Австрия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП до 2032 года для укрепления обороноспособности и повышения европейской безопасности.
- Федеральный канцлер Кристиан Штокер подчеркнул важность единства Евросоюза и готовности к решительным шагам в ответ на современные вызовы.
К 2032 году Австрия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП, что станет важным шагом в укреплении ее обороноспособности и вкладом в общую безопасность Европы. Это решение соответствует современным вызовам и усилению оборонного сотрудничества в рамках ЕС.
Австрия решила инвестировать в оборону
Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер, выступая перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, объявил, что до 2032 года Австрия увеличит свои оборонные расходы до 2% от ВВП, таким образом способствуя европейской безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Перед нами стоит цель увеличить наши оборонные расходы до 2% ВВП к 2032 году. Это – более чем амбициозная цель в то время, когда мы должны сократить бюджетный дефицит. Но мы остаемся на этом пути, потому что знаем, что нам нужно больше инвестировать в эту сферу. И мы будем смотреть на инструменты, которые сейчас доступны. Там, где это нам подходит, мы будем их использовать,
– сказал Штокер.
Он подчеркнул, что на данный момент критически важно, чтобы Евросоюз проявлял единство и готовность к решительным шагам и перевооружению Европы.
Мы уже второй раз собираемся на заседание Европейского Совета, и у нас очень насыщенная повестка дня. Мы осознаем, что времена, в которых мы оказались, являются турбулентными, а вызовы, безусловно, большими,
– отметил канцлер
Канцлер подчеркнул, что в условиях нынешних трудностей Евросоюза важно показать единство. Он также отметил, что чем больше вызовы и давление, тем сильнее становится готовность к решительным шагам.