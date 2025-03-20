Курс на европейскую безопасность: Австрия увеличит оборонные расходы до 2% ВВП

К 2032 году Австрия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП, что станет важным шагом в укреплении ее обороноспособности и вкладом в общую безопасность Европы. Это решение соответствует современным вызовам и усилению оборонного сотрудничества в рамках ЕС.

Австрия решила инвестировать в оборону

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер, выступая перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, объявил, что до 2032 года Австрия увеличит свои оборонные расходы до 2% от ВВП, таким образом способствуя европейской безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Перед нами стоит цель увеличить наши оборонные расходы до 2% ВВП к 2032 году. Это – более чем амбициозная цель в то время, когда мы должны сократить бюджетный дефицит. Но мы остаемся на этом пути, потому что знаем, что нам нужно больше инвестировать в эту сферу. И мы будем смотреть на инструменты, которые сейчас доступны. Там, где это нам подходит, мы будем их использовать,

– сказал Штокер.

Он подчеркнул, что на данный момент критически важно, чтобы Евросоюз проявлял единство и готовность к решительным шагам и перевооружению Европы.

Мы уже второй раз собираемся на заседание Европейского Совета, и у нас очень насыщенная повестка дня. Мы осознаем, что времена, в которых мы оказались, являются турбулентными, а вызовы, безусловно, большими,

– отметил канцлер

Канцлер подчеркнул, что в условиях нынешних трудностей Евросоюза важно показать единство. Он также отметил, что чем больше вызовы и давление, тем сильнее становится готовность к решительным шагам.