Автогаз дешевеет на АЗС: какая цена горючего 12 июля
12 июля 2022 , 10:04Читати новину українською
Средняя цена горючего на АЗС 12 июля снизилась. Больше всего подешевел автогаз. Детальнее о том, как изменилась цена на разных АЗС за эти выходные, рассказываем дальше.
Средняя цена горючего на АЗС 12 июля
- Бензин А-95 – 50,60 гривны за литр (-1 копейка против 11 июля);
- Бензин А-92 – 49,86 гривны за литр (+36 копеек);
- Дизельное топливо – 56,33 гривны за литр (-7 копеек);
- Автогаз – 36,40 гривны за литр (-51 копейка).
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Автогаз дешевеет на АЗС
Средняя цена автогаза с 8 по 11 июля снизилась на 52 копейки – до 36,61 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает портал enkorr.
- На две гривны автогаз подешевел на станциях "Укргаздобычи", до 36 гривен за литр.
- На полторы гривны – в сети UPG, до 35 гривен за литр.
- На гривну – на станциях WOG, до 35,98 гривны за литр, в сети SOCAR, до 36,98 гривны за литр, а также Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" и Mango.
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