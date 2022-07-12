Автогаз дешевеет на АЗС: какая цена горючего 12 июля

Средняя цена горючего на АЗС 12 июля снизилась. Больше всего подешевел автогаз. Детальнее о том, как изменилась цена на разных АЗС за эти выходные, рассказываем дальше.

Средняя цена горючего на АЗС 12 июля

Бензин А-95 – 50,60 гривны за литр (-1 копейка против 11 июля);

– 50,60 гривны за литр (-1 копейка против 11 июля); Бензин А-92 – 49,86 гривны за литр (+36 копеек);

– 49,86 гривны за литр (+36 копеек); Дизельное топливо – 56,33 гривны за литр (-7 копеек);

– 56,33 гривны за литр (-7 копеек); Автогаз – 36,40 гривны за литр (-51 копейка).

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Автогаз дешевеет на АЗС

Недавно Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал, что в области стабилизировалась ситуация с наполнением автозаправок, а очереди на АЗС практически отсутствуют.

Средняя цена автогаза с 8 по 11 июля снизилась на 52 копейки – до 36,61 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает портал enkorr.

На две гривны автогаз подешевел на станциях "Укргаздобычи", до 36 гривен за литр.

автогаз подешевел на станциях "Укргаздобычи", до 36 гривен за литр. На полторы гривны – в сети UPG, до 35 гривен за литр.

– в сети UPG, до 35 гривен за литр. На гривну – на станциях WOG, до 35,98 гривны за литр, в сети SOCAR, до 36,98 гривны за литр, а также Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" и Mango.

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