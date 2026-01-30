Плату за коммунальные услуги перечислят: как это будет работать
- Правительство приняло решение об автоматическом перерасчете платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или были ненадлежащего качества.
- Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026, и потребителям не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.
Правительство приняло решение об автоматическом перерасчете платы за коммунальные услуги. Отмечается, что население должно платить только за реально полученную коммуналку.
Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что предусматривает решение Правительства?
Соответствующее решение Правительство приняло 30 января.
Поэтому, если коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов или по другим причинам, потребители не должны платить за них.
Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Напомним, что из-за атак в январе в ряде городов, в частности в Киеве, возникли длительные перебои с тепло- и водоснабжением.
Всего без теплоснабжения были жители около 6 тысяч многоэтажек столицы, часть из них – дважды. Сейчас в Киеве до сих пор проводятся восстановительные работы. Еще около 250 домов без тепла.
Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках,
– подчеркнула Свириденко.
Операторы должны обнародовать информацию о количестве дней отсутствия услуг в каждом доме. За этот период плата не будет начисляться.
Контролировать выполнение этого решения будет Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужба.
Самим потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.
Что сейчас происходит в энергетике Украины?
С 30 января начали действовать договоренности с Россией о энергетическом перемирии. Президент США обещал, что затишье продлится в течение недели.
В Киеве и области пока наблюдается положительная динамика по свету. Почти везде удалось выйти из экстренных отключений и перейти на графики поставки электроэнергии для населения.
В то же время 31 января, как и раньше, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.