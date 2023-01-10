Покупали Ладу: авторынок в России за год существенно обвалился

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 59% по сравнению с предыдущим годом, до 626,3 тысяч единиц, согласно исследованию аналитического агентства "Автостат".

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Что покупали чаще всего россияне

29,4% из всего объема проданных автомобилей пришлось на отечественные бренды, львиную долю которых составляют автомобили Лада. Их продано 27,9% от общего объема рынка тиражом 174,7 тысяч. единиц.

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины большинство иностранных брендов заявили о выходе с российского рынка, а некоторые уже успели это сделать. Как, например, американский Ford. Компания вчера сообщила, что вышла из совместного с россиянами производства легких грузовиков "Соллерс".