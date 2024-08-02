Вытесняет Россию: Азербайджан начал поставлять газ в еще одну европейскую страну
Седьмая европейская страна начала закупать азербайджанский газ от Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. Этой страной стала Словения.
Азербайджан вытесняет Россию на рынке газа
SOCAR начала поставки газа в Словению, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному между SOCAR и крупнейшей словенской газовой компанией Geoplin, передают российские СМИ.
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Словения присоединилась к Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии, став девятой страной, которая получает азербайджанский газ.
SOCAR и Geoplin планируют и дальше развивать долгосрочное энергетическое партнерство,
– говорится в сообщении SOCAR.
Рост экспорта азербайджанского газа
В 2023 году экспорт азербайджанского газа вырос на 5,3% до 23,8 млрд кубометров, а поставки в Европу увеличились на 3,5% до 11,8 миллиардов кубометров.
Ожидается, что в 2024 году Азербайджан будет экспортировать около 25 миллиардов кубометров газа, из них 13 миллиардов кубометров – в Европу.К слову! Ранее компания Geoplin имела контракты с российской компанией "Газпром".