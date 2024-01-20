Байден против Трампа: кто достиг больше в должности президента США, – The Economist

2024 год уже назвали годом выборов в мире. Однако особое внимание приковано к первой экономике мира – США, а точнее потенциальному противостоянию между действующим главой Белого дома Джозефом Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, которые являются представителями демократов и республиканцев соответственно.

Сегодня часто можно услышать, что демократы и республиканцы оперируют разными комбинациями фактов в контексте политического противостояния. Эксперты решили разобраться, что происходило со страной и экономикой во время каденций Байдена и Трампа, сравнив 10 индикаторов.

Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал The Economist "Тен charts compare Joe Biden's record with Donald Trump's".

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Уровень инфляции

Для защиты американцев от экономических последствий пандемии коронавируса и остановки работы, Конгресс США одобрил два больших пакета финансовых стимулов в 2020 году. Тогда Белый дом возглавлял Дональд Трамп. Аналогичное решение Конгресс принял еще раз в 2021 году, когда пост президента США уже занял Джозеф Байден.

В ретроспективе это было больше, чем необходимо и спровоцировало рост инфляции еще выше в 2022 году, хотя способствовало быстрому экономическому восстановлению в США. Другие богатые страны также наблюдали за стремительным ростом инфляции, тогда как ее падение в 2023 году стало отличной новостью как для США, так и для мировой экономики в целом.

Если отдавать должное тому, как оперативно удалось снизить инфляцию, то это был бы бал для Джозефа Байдена. Но с другой стороны, уровень инфляции оставался на высоком уровне в течение его президентской каденции, поэтому. Ведь в целом заголовки в медиа больше говорят о Bidenflation, а не Trumpflation.

Ситуация с зарплатами

Дональд Трамп получил в наследство экономику, которая была в достаточно хорошем положении, несмотря на его риторику. Во время его президентства экономика страны развивалась до начала пандемии коронавируса.

Однако Трамп не может присвоить себе заслугу за повышение среднего уровня заработной платы в конце его каденции. Это стало отражением кардинальных изменений на рынке труда после начала пандемии коронавируса: работники с низким уровнем заработка гораздо чаще теряли работу, чем лица, у которых высокая заработная плата.

Во времена Джозефа Байдена, американцы массово возвращаются на рынок труда. При этом рост номинальной зарплаты был сильным, но инфляция "съела" часть их доходов. В этом раунде можно сказать, что

Рынок труда

2020 год стал переломным моментом и аномалией для рынка занятости одновременно. В отличие от ряда стран Европы, Федеральная и местная власть США приняла решение поддерживать путем стимулов работников, а не компании, чтобы они сохраняли рабочие места. Уровень занятости в результате упал, однако экономика США восстановилась быстрее, чем европейская.

Кампания Джозефа Байдена выделяет и делает ставку на так называемый "индекс бедности" – сочетание занятости и инфляции, который продолжал падать, по состоянию на ноябрь 2023 года.

Если учитывать данные за ковидный год, то в этом раунде однозначно

Дефицит федерального бюджета США

Закон о сокращении налогов и закон о создании рабочих мест 2017 года увеличил дефицит федерального бюджета в конце председательства Дональда Трампа в Белом доме. Пакеты финансовых стимулов, которые принимались при президентстве Трампа и Байдена вообще "подорвали его".

При каденции Байдена дефицит федерального бюджета снизился относительно доли ВВП страны. Этому способствовали следующие факторы:

экономическое восстановление США,

окончание расходов федерального правительства на борьбу с коронавирусом.

В то же время промышленная политика Байдена не помогла ситуации. Однако фискальные проблемы США имеют историю, которая тянется десятилетиями, когда правительство чрезмерно расширило социальные программы, не финансируя их на достаточном уровне через налоги.

При президентстве Байдена дефицит уменьшился, но все еще остается выше уровня, который был до пандемии. Однако аналитики отмечают, что здесь, поскольку ни один из президентов по сути не сделал ничего для того, чтобы фундаментально изменить ситуацию с увеличением дефицита.

Фондовый рынок

Дональд Трамп часто говорил о фондовом рынке, как о мериле (оценке) его президентства. Его советники рассказывали, что чаще всего можно было убедить Трампа отказаться от определенного курса действий, сказав, что это обвалит рынок.

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Уровень преступности

Во время инаугурации в 2017 году Дональд Трамп пообещал остановить, по его словам, "эту американскую резню". И действительно за первые два года его президентства уровень убийств в США немного снизился.

Но этот показатель снова вырос в 2020 году. Скорее всего к этому привел вывод полицейских из некоторых частей городов и ухудшение отношений между полицией и обществом после скандального убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Другие факторы, такие как закрытие школ во время пандемии коронавируса, также сыграли определенную роль. Рост уровня убийств продолжался в 2021 году.

Однако после этого этот индикатор снижается ежегодно.

Возобновляемая энергетика

В 2017 году администрация Дональда Трампа объявила о том, что США выходят из известного Парижского климатического соглашения. При президентстве Трампа развитие возобновляемой энергетики не было приоритетом. Трамп даже когда-то заявлял, что переход на электромобили – это переход в ад.

Зато Джозеф Байден стремился ускорить "зеленый" переход. После того как он стал президентом, Конгресс США принял Закон о снижении инфляции, который включает крупнейшие в истории страны инвестиции в борьбу с изменениями климата.

В 2021 году в США резко возросли возможности для производства возобновляемой энергии. Поэтому в этом раунде также

Добыча нефти

В то же время Джо Байден не настолько отстаивал принципы "зеленой энергетики", как утверждают его критики, и как хотелось бы экологическим активистам.

В частности, администрация Байдена выдала многочисленные разрешения на новые бурения, а объемы добычи нефти резко выросли после спада, который спровоцировала пандемия коронавируса, за время его каденции.

Политика Байдена в отношении нефти очень прагматична. Здесь

Нелегальная миграция

На сегодня лучшие данные, которые имеет США по нелегальной миграции, – это задержания на южной границе страны. С такими цифрами достаточно сложно работать: они имеют тенденцию к росту, когда экономика процветает.

Пандемия коронавируса позволила американским властям достаточно быстро выселить мигрантов, которые пересекали границу в рамках проведения мер по охране здоровья. Эта норма действовала еще довольно долго после завершения пикового этапа пандемии. Однако довольно часто те, кого депортировали, пытались вернуться в США снова.

Демократы, которые не живут в приграничных штатах, обычно не осознают, что "хаос на границе", о котором так часто говорят республиканцы, реальный. По крайней мере так было пока республиканцы не начали отсылать мигрантов в крупные города, где как правило поддерживают демократов. Для примера, речь идет о Нью-Йорке и Чикаго.

, который планировал построить стену на границе с Мексикой.

Кто победил: Байден или Трамп

По итогам анализа, Байден одержал победу в пяти раундах, а Трамп – только в двух. Однако в результате все выглядит так, что рейтинг одобрения Байдена даже ниже, чем был у Трампа на аналогичном этапе президентства.