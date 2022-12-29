Сколько наличных можно снять во время блекаута и где это сделать

Из-за угрозы полного блекаута в результате массированного ракетного обстрела, системно важные банки объединились в единую систему – Банк несокрушимости (POWER BANKING). По запросу 24 канала, в НБУ рассказали о лимитах на снятие наличных и в каких Пунктах несокрушимости уже можно найти терминалы.

Национальный роуминг

В рамках POWER BANKING будет действовать и так называемый национальный роуминг, введенный в отделениях объединенной сети банков.

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Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

В среднем сумма составляет от 10 – 20 тысяч на операцию в сутки,

– рассказали 24 канала в НБУ.

Банкоматы и терминалы в Пунктах несокрушимости

По поручению Президента Украины и правительства местные администрации работают над созданием сети Пунктов несокрушимости. В свою очередь банки готовятся по возможности обеспечить часть Пунктов несокрушимости банкоматами и терминалами самообслуживания.

Это поможет увеличить количество мест, кроме отделений банков, где граждане, в случае необходимости, смогут сделать безналичные переводы или получить наличные,

– объяснил регулятор.

По информации, которую уже предоставили банки НБУ, в отдельных Пунктах несокрушимости уже есть:

Ощадбанк

57 банкоматов и 38 информационно-платежных терминалов – в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

Приватбанк

44 банкомата и 21 информационно-платежный терминал – в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Сколько банков присоединилось к Банку несокрушимости

По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей сети отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Сеть POWER BANKING уже объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой сети, и привлекает других участников банковского рынка.

Сейчас более 1200 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута (около 80% из них – это отделение системно важных банков), рассказали в НБУ.

Отделения общей сети POWER BANKING снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется, чтобы узнать более подробную информацию о сети, перечень ее отделений, банкоматный роуминг, советы и ответы на часто задаваемые вопросы, нажмите здесь.

Андрей Пышный о сети POWER BANKING: смотрите видео