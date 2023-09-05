Прощай Россия: еще один банк США выходит с рынка оккупанта

Один из крупнейших банков США сообщил своим клиентам в России, что выходит из страны. Это обойдется ему в 170 миллионов долларов.

Банк США выйдет из рынка России

Дочерние филиалы одного из популярнейших банков США Citigroup Inc, то есть Ситибанк выйдут с рынка России до конца 2023 года.

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Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года,

– написали в банке.

Теперь большинство сделок для клиентов предлагают проводить через онлайн-банкинг.

Россия не хочет отпускать иностранные банки из страны

Этот банк объявил о своем выходе из России еще летом 2022 года, что стоило ему 170 миллионов долларов. Уже в конце прошлого года банк "УралСиб" выкупил у них портфель потребительских кредитов и продолжил их обслуживать.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что русский правительство не намерено легко отпускать иностранные банки.

Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.

– сказал он.

Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:

Райффайзен банк;

"ЮниКредит";

Ситибанк.

Он добавил, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов.