Узбекистан против россиян: банки страны прекратят обслуживать подсанкционных лиц

В Узбекистане приняли законопроект, который запрещает местным банкам обслуживать подсанкционных лиц. Таким образом страна хочет уберечься от вторичных санкций.

Узбекистан не будет обслуживать подсанкционных лиц

Законопроект сформировали исходя из опыта Чехии, Латвии и Эстонии, которые предоставили Центробанкам дополнительные полномочия.

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С начала полномасштабного вторжения, эта страна стала одним из хабов "параллельного импорта" в Россию и одним из главных направлений "карточного туризма" ее граждан. Только в 2022 году Узбекистан принял более 300 тысяч россиян, из которых 60 тысяч открыли банковские счета.

В 2022 году объемы переводов средств из России в Узбекистан вырос на 160%, до рекордных 14,5 миллиарда долларов. Зато российские предприниматели стали рекордсменами по количеству открытых в стране компаний.

Однако после визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США, местные банки усложнили условия для россиян.

Фактически законопроект, который принимают, только закрепит практику, что уже сложилась: банки в Узбекистане уже не проводят транзакций с санкционными лицами,

– пояснил руководитель практики "Санкционное право и комплаенс" АБ КИАП Денис Примаков.

К слову адвокат и управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры" Александр Аронов заметил, что в последнее время платежи между двумя странами плохо осуществляются.