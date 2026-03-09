Базовую социальную помощь получат не все: кому могут начислить поддержку
- Базовая социальная помощь рассчитывается как разница между совокупной базовой величиной рассчитывается как разница между совокупной базовой величиной членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
- Пример расчета показывает, что для семьи из трех человек со среднемесячным доходом 7 020 гривен базовая социальная помощь составляет 5 130 гривен.
Сейчас украинцы могут получить базовую социальную помощь –поддержку для семей с низким уровнем доходов. Она предусмотрена для определенных категорий населения.
Как начисляется базовая социальная помощь?
Размер определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи, о чем пишет Пенсионный фонд.
Читайте также Не насобирали нужный стаж: когда позволят выйти на пенсию
Что же такое среднемесячный совокупный доход семьи? Речь идет об исчисленном (в среднем) доходе всех членов семьи за месяц. Он должен быть получен лицами в течение одного квартала:
- предшествующего месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением базовой социальной помощи;
- или трех месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Отмечается, что размер базовой социальной помощи определяется индивидуально, а также зависит от базовой величины. Сейчас это 4 500 гривен.
У Минсоцполитики в частности объяснили, как рассчитывается помощь. Объяснение предоставили благодаря такой формуле:
- 100% базовой величины – для первого члена семьи (это тот, кто подает заявление);
- 100% – для каждого несовершеннолетнего ребенка, а также для членов семьи с инвалидностью I группы или инвалидностью II группы;
- 70% базовой величины – для каждого следующего члена семьи.
Например, в семье есть три человека: отец, мать и ребенок 2 лет, а работает только отец. Его зарплата за предыдущие 3 месяца составляет 18 480 гривен. В то же время мать получает пособие при рождении ребенка – 2 580 гривен (то есть 860 гривен х 3 месяца).
Расчет пособия тогда такой: базовая величина – это 12 150 гривен:
- 4 500 гривен – на мать, которая обращается за помощью и подает заявление;
- еще 4 500 гривен - на ребенка;
- 3 150 гривен – на отца.
В то же время среднемесячный доход 7 020 гривен (это 18 480 гривен + 2 580 гривен разделить на 3 месяца). Далее из 12 150 гривен следует вычесть 7 020 гривен.
Обратите внимание! Таким образом получается цифра 5 130 гривен. Это и есть размер базовой социальной помощи для такой семьи.
Какие еще соцвыплаты можно получить?
- Украинцам начали поступать первые детские выплаты. Ощадбанк уже начал открытие специальных счетов. Впоследствии воспользоваться услугой можно будет с помощью Дії. Для оформления помощи подать заявление можно в ПФУ или ЦНАПе.
- Также в Украине есть возможность получить выплату на погребение. Она предусмотрена на погребение застрахованного лица или лица, которая находилась на его иждивении. В этом году размер денежной помощи вырос – до 8,5 тысяч гривен.