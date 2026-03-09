Базовую социальную помощь получат не все: кому могут начислить поддержку

Сейчас украинцы могут получить базовую социальную помощь –поддержку для семей с низким уровнем доходов. Она предусмотрена для определенных категорий населения.

Как начисляется базовая социальная помощь?

Размер определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи, о чем пишет Пенсионный фонд.

Читайте также Не насобирали нужный стаж: когда позволят выйти на пенсию

Что же такое среднемесячный совокупный доход семьи? Речь идет об исчисленном (в среднем) доходе всех членов семьи за месяц. Он должен быть получен лицами в течение одного квартала:

предшествующего месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением базовой социальной помощи; или трех месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Отмечается, что размер базовой социальной помощи определяется индивидуально, а также зависит от базовой величины. Сейчас это 4 500 гривен.

У Минсоцполитики в частности объяснили, как рассчитывается помощь. Объяснение предоставили благодаря такой формуле:

100% базовой величины – для первого члена семьи (это тот, кто подает заявление);

100% – для каждого несовершеннолетнего ребенка, а также для членов семьи с инвалидностью I группы или инвалидностью II группы;

70% базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Например, в семье есть три человека: отец, мать и ребенок 2 лет, а работает только отец. Его зарплата за предыдущие 3 месяца составляет 18 480 гривен. В то же время мать получает пособие при рождении ребенка – 2 580 гривен (то есть 860 гривен х 3 месяца).

Расчет пособия тогда такой: базовая величина – это 12 150 гривен:

4 500 гривен – на мать, которая обращается за помощью и подает заявление; еще 4 500 гривен - на ребенка; 3 150 гривен – на отца.

В то же время среднемесячный доход 7 020 гривен (это 18 480 гривен + 2 580 гривен разделить на 3 месяца). Далее из 12 150 гривен следует вычесть 7 020 гривен.

Обратите внимание! Таким образом получается цифра 5 130 гривен. Это и есть размер базовой социальной помощи для такой семьи.

Какие еще соцвыплаты можно получить?