Одна помощь, но больше: как меняются соцвыплаты в Украине

Некоторые украинцы с июля 2025 года могут получать базовую социальную помощь. Для этого необходимо принять участие в эксперименте и перейти на новые выплаты.

Кто может получить базовую помощь

Новый вид помощи могут оформить украинцы, которые уже получают социальные выплаты от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Базовая социальная помощь сейчас доступна для получателей:

государственной помощи на детей одиноким матерям или отцам;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка, или место жительства которых неизвестно.

Стоит знать! В Минсоцполитики отмечают, что хотят пилотировать назначение выплат по единому принципу одной помощи, которая объединяет несколько действующих. Это должно сделать социальные выплаты более удобными и цифровизированными.

Какой размер базовой социальной помощи

Размер новой помощи привязан к так называемой базовой величине, которая определяет объем минимального дохода, который должен быть на одного человека в семье.

При этом размер базовой величины составляет 4 500 гривен и на каждого члена семьи рассчитывается следующим образом:

на первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы – 100% базовой помощи (4500 гривен);

на каждого следующего члена семьи – 70% от базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, которые зависят от стажа работы.

Рассчитывается размер базовой социальной помощи индивидуально для каждого человека как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Подсчеты показывают, что новая помощь больше нынешних выплат.

Мать, не работает и не имеет доходов, и ребенок 2 лет, которые получают помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении базовой социальной помощи смогут получать в целом 9 000 гривен вместо нынешних 6 500 гривен.

вместо нынешних 6 500 гривен. Семья из 5 человек, в которой отец получает минимальную заработную плату, мать и трое малолетних детей, которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и помощь малообеспеченным, оформив базовую социальную помощь, в целом получат 14 010 гривен вместо нынешних 10 500 гривен.

Важно! Семья, которая имеет право на новую помощь, должна выбрать между базовой социальной помощью и привычными выплатами, которые имеет сейчас. В случае успешности эксперимента Минсоцполитики планирует расширить новый вид помощи и на другие категории получателей.