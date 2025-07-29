В Беларуси резко вырос спрос на военные технологии. После введения санкций Россия пытается найти другие источники поставок компонентов для производства вооружения, прежде всего беспилотников и ракет.

Как Беларусь расширяет военные проекты?

Для поддержки российского военно-промышленного комплекса Беларусь ускоряет запуск проектов, связанных с производством дронов, прицельной техники и электроники двойного назначения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Если раньше Беларусь сосредотачивалась на внедрении инноваций в фармацевтике, агротехнике и других гражданских отраслях производства, то теперь военные проекты вышли на первый план.

Инвестиции в военно-промышленный комплекс страны получили сверхсрочный характер.

Большинство объектов, которые необходимы для обеспечения армии, строят и вводят в эксплуатацию ускоренными темпами – в пределах 1-1,5 года.

Какие проекты реализует Беларусь?

Сейчас Беларусь активно развивает собственное производство композитных материалов для беспилотников.

Завод был создан на базе учебно-практического центра многоцелевых беспилотных комплексов, однако в 2020 году проект заморозили.

Впрочем уже в 2022 году работу возобновили, оснастили предприятие до конца 2024 года, а уже в марте 2025 года оно работало на полную мощность.

Такая же ситуация сложилась и на заводе "Зенит-БелОМО", который специализируется на производстве прицельных и автокомпонентов.

Производство ориентировано не только на собственные нужды Беларуси, но и на продажу странам СНГ, в частности России.

В августе планируют запустить производственные линии, а в декабре уже работать на полную.

Стоит знать! Между тем на заводе "Интеграл" расширяют мощности для производства электронных компонентов двойного назначения и хотят запустить новый цех до конца года. В частности, будут изготавливать микросхемы, которые могут использоваться для систем наведения российских ракет Х-101.