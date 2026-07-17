Россия нашла бензин для Москвы, но есть один нюанс

Из-за острого дефицита топлива почти по всей России закрылись АЗС, в некоторых регионах – до половины. Однако в Москве АЗС работают и продают топливо ежедневно.

Какова ситуация на АЗС Москвы

В российской столице около 85% заправочных станций 13–14 июля отпускали топливо не реже одного раза в сутки. Хотя в среднем по стране бензина нет на каждой третьей АЗС, пишет The Moscow Times.

В отдельных регионах России ситуация на АЗС пока еще хуже:

в Крыму, Ненецком автономном округе и на Чукотке работают лишь 50% АЗС;

в Якутии и Кировской области открыты 55% заправок;

в Тамбовской, Брянской, Архангельской областях и Калмыкии работают 60% или менее станций.

Между тем в Москве топливный кризис ощущается меньше всего. Топливо есть, а на заправках наблюдаются самые короткие очереди по сравнению с другими регионами страны.

По словам эксперта Немецкого центра проблем международной безопасности Яниса Клюге, в столице на 40% открытых АЗС за бензином стоят менее пяти автомобилей.

Откуда берут топливо для Москвы

Однако топливо в Москву дополнительно из-за границы не завозят. Российские власти просто вытягивают бензин из отдаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС, и перенаправляют его в столицу.

Поэтому, несмотря на удары по НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% топлива для столицы, Москва остается регионом с самым доступным бензином.

Москве и Санкт-Петербургу отдается приоритет,

– констатирует Янис Клюге.

Еще в начале мая правительство России взяло поставки бензина под жесткий контроль. Власти почти ежедневно проводят совещания с нефтяными компаниями и дают указания относительно приоритетных поставок.

Таким образом, Кремль пытается показать, что ситуация с топливом в стране якобы под контролем, в первую очередь обеспечивая Москву. Тогда как в других больших городах лишь около 20% АЗС работают без очередей.

Напомним, по оценкам, производство бензина в России в настоящее время покрывает лишь около двух третей внутреннего спроса. Российские заводы производят примерно 80 тысяч тонн топлива в сутки, тогда как потребность достигает 120 тысяч тонн.