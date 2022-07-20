Бензин и автогаз подешевели: цена горючего на АЗС 20 июля

11:57

Средняя розничная цена бензина и автогаза снизилась, а дизельное топливо прибавило в цене 20 июля по сравнению с предыдущим днем. Детальнее о цене горючего на разных АЗС и какие компании возвращают программу лояльности, рассказываем дальше.