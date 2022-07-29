Бензин подорожал за год вдвое: прогнозирует ли НБУ дальнейший рост цены
Источник:Национальный банк Украины
В июне 2022 года цена топлива была вдвое выше, чем в прошлом. Стремительное удорожание топлива было обусловлено дефицитом нефти и блокировкой портов, ростом затрат на логистику на фоне разрушения НПЗ и логистической инфраструктуры.
Из-за чего возросла цена топлива
НБУ в инфляционном отчете за июль отметил, что несколько сдержал рост цен на снижение НДС и отмену акциза на топливо во второй половине марта. В целях насыщения рынка топлива в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.
Хотя ситуация на рынке топлива в Украине улучшится ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне.
– рассказали в НБУ.
Будут ли расти цены в дальнейшем
В НБУ прогнозируют, что цены на топливо будут расти в 2023 году. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть, вероятно, нивелируется потребностью возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.
Высокая стоимость топлива будет подпитывать общую инфляцию из-за вторичного эффекта, в частности из-за подорожания транспортных услуг, а также себестоимости других товаров и услуг,
– отмечают в НБУ.
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