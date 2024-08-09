Как бесплатно пройти реабилитацию в профильных учреждениях Минсоцполитики

Война вызвала много вызовов для государства и общества, требующих новых подходов к решению. В частности, наблюдается значительный рост количества людей с инвалидностью, которые нуждаются в качественной реабилитации.

Как бесплатно пройти реабилитацию

Лица с инвалидностью могут бесплатно пройти реабилитацию в специальных учреждениях Минсоцполитики, передает 24 Канал.

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Реабилитация может быть разной: медицинской, психолого-педагогической, физической, профессиональной и социальной. Она направлена на восстановление физических, интеллектуальных и социальных возможностей.

Чтобы человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью мог бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях, подчиненных Минсоцполитики, следует выполнить несколько шагов:

Ознакомьтесь с перечнем реабилитационных учреждений. Выберите заведение по месту расположения или списку услуг. Свяжитесь с выбранным учреждением, сообщив о желании получить реабилитацию. Отправьте копии документов (заключение МСЭК или ВКК и ИПР). Получив подтверждение от заведения, обратитесь в местное управление соцзащиты с заявлением. УСЗН направит направление в выбранное заведение. Реабилитационное заведение сообщит вам о начале курса.