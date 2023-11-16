Кто из ВПЛ получит бесплатное жилье

16 ноября 2023, 18:35
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Источник:

ВРУ

Обеспечить всех переселенцев бесплатным жильем очень дорогая инициатива. Именно поэтому реализовать эту идею до конца пока невозможно.

Кто может получить бесплатное жилье

Первоочередно бесплатным жильем должны обеспечить детей-сирот, многодетных семей, лиц с инвалидностью и пенсионеров. Поскольку обеспечить эту инициативу полностью, пока нет финансовой возможности, ее реализуют несколько иным образом.

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По состоянию на сегодняшний день, льготным категориям переселенцев предоставляют бесплатное место жительства на 6 месяцев. ВПЛ должны оплачивать исключительно потребленную коммуналку.

Решать вопросы с расселением переселенцев должны органы местного самоуправления. Эти учреждения обязаны выполнять следующие обязанности:

  • осуществлять строительство новой недвижимости и реконструкцию устаревших домов;
  • арендовать и выкупать дома;
  • передавать недвижимость в государственную или коммунальную собственность;
  • превращать нежилой фонд в статус жилого;
  • производить капитальный ремонт объекта.

Для получения подробной консультации от уполномоченных органов можно обратиться по следующим телефонам:

  • 066-813-62-39 – горячая линия для консультации вопросов, касающихся ВПЛ;
  • 15-48 – горячая линия Минреинтеграции.

Какую помощь получают ВПЛ

Переселенцы могут получить денежные выплаты, а также компенсацию коммунальных услуг. С помощью программы "Прихисток" ВПЛ находят новое временное жилье. Сейчас приютили переселенцев уже более 150 тысяч украинских земель.

Какие средства ВПЛ получают сейчас ежемесячно:

  • 2 000 гривен – взрослые старше 18 лет;
  • 3 000 гривен – дети, лица с инвалидностью.
Автор: Анастасія Зорик