Кто из ВПЛ получит бесплатное жилье

Обеспечить всех переселенцев бесплатным жильем очень дорогая инициатива. Именно поэтому реализовать эту идею до конца пока невозможно.

Кто может получить бесплатное жилье

Первоочередно бесплатным жильем должны обеспечить детей-сирот, многодетных семей, лиц с инвалидностью и пенсионеров. Поскольку обеспечить эту инициативу полностью, пока нет финансовой возможности, ее реализуют несколько иным образом.

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По состоянию на сегодняшний день, льготным категориям переселенцев предоставляют бесплатное место жительства на 6 месяцев. ВПЛ должны оплачивать исключительно потребленную коммуналку.

Решать вопросы с расселением переселенцев должны органы местного самоуправления. Эти учреждения обязаны выполнять следующие обязанности:

осуществлять строительство новой недвижимости и реконструкцию устаревших домов;

арендовать и выкупать дома;

передавать недвижимость в государственную или коммунальную собственность;

превращать нежилой фонд в статус жилого;

производить капитальный ремонт объекта.

Для получения подробной консультации от уполномоченных органов можно обратиться по следующим телефонам:

066-813-62-39 – горячая линия для консультации вопросов, касающихся ВПЛ;

15-48 – горячая линия Минреинтеграции.

Какую помощь получают ВПЛ

Переселенцы могут получить денежные выплаты, а также компенсацию коммунальных услуг. С помощью программы "Прихисток" ВПЛ находят новое временное жилье. Сейчас приютили переселенцев уже более 150 тысяч украинских земель.

Какие средства ВПЛ получают сейчас ежемесячно: