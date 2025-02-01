Бесплатный проезд для пенсионеров: смогут ли пожилые люди воспользоваться льготой с 1 февраля

Пенсионеры в Украине имеют немалое количество различных льгот и скидок. Они в частности касаются и бесплатного проезда.

Смогут ли пенсионеры ездить бесплатно в транспорте с 1 февраля

Однако эта льгота распространяется только на определенные виды транспорта, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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В частности право на бесплатный проезд будет актуальным для пожилых людей и в феврале. Но только при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе.

Так пенсионеры смогут ездить бесплатно в городском транспорте общего пользования (троллейбусы и автобусы) и пригородном железнодорожном транспорте (электрички) в феврале 2025 года.

Важно! На междугородний железнодорожный транспорт и такси льгота не распространяется.