Чи зможуть пенсіонери їздити безплатно у транспорті з 1 лютого

Однак ця пільга поширюється лише на певні види транспорту, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Зокрема право на безоплатний проїзд буде актуальним для літніх людей і у лютому. Але лише за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі й видається на безоплатній основі.

Так пенсіонери зможуть їздити безплатно у міському транспорті загального користування (тролейбуси та автобуси) та приміському залізничному транспорті (електрички) у лютому 2025 року.

Важливо! На міжміський залізничний транспорт і таксі пільга не поширюється.