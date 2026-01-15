Для двух категорий льготников: в одном из городов украинцы смогут сэкономить на проезде

Объявили две новые категории граждан, которые смогут бесплатно ездить в транспорте Львова. Соответствующее постановление согласовали на пленарном заседании сессии Львовского городского совета в четверг, 15 января.

Какие льготы установили во Львове?

Украинцы смогут оформить льготную персонализированную транспортную карту ЛеоКарт и пользоваться общественным транспортом бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Для этого человек должен соответствовать следующим критериям:

быть военным пенсионером выслугой лет; или быть лицом, которые потерял кормильца, достигшим 60 лет и проживающим во Львовской общине.

Для этих двух новых категорий предусмотрено 60 бесплатных поездок в месяц.

Указано, что во Львовской общине проживает около 8 тысяч военных пенсионеров по выслуге лет и еще примерно 8 тысяч человек, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца. Однако льгота распространяется не на всех, а исключительно на жителей общины, которым 60 лет и более.

Осуществлять бесплатные поездки в общественном транспорте при наличии льготной карточки можно будет с 1 марта 2026 года.

Интересно! Ежедневно общественным транспортом во Львове пользуется около 450 тысяч пассажиров, из которых примерно 200 тысяч – льготники. То есть почти 40% всех поездок в городском транспорте являются льготными.

Напомним, что украинские пенсионеры могут бесплатно пользоваться трамваями, троллейбусами, а также городскими автобусами и пригородными электричками. Об этом говорится в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Проезд в маршрутках определяется в зависимости от решения городских властей. А за проезд в такси, поезде или автобусе междугороднего сообщения придется заплатить.

Что еще следует знать о бесплатном проезде?