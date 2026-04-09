Бесплатный проезд в 2026 году: кто может воспользоваться транспортной льготой
- Более 10 льготных категорий украинцев имеют право на бесплатный проезд в маршрутных такси.
- Отказ в льготном проезде влечет за собой ответственность, и пассажиры могут обращаться за защитой прав в полицию или Госслужбу по безопасности на транспорте.
Многие представители разных слоев населения имеют право на бесплатный проезд. Это социальная льгота, которая упрощает жизнь и помогает немного сэкономить.
Кто имеет право на транспортную льготу?
О том, кто может бесплатно ездить в маршрутных такси в Украине, рассказали на сайте Бесплатной юридической помощи.
В частности выделяют более 10 льготных категорий:
- люди со статусом участника боевых действий и лица, приравненные к ним;
- инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;
- военнослужащие срочной службы;
- военные, которые стали инвалидами вследствие войны;
- родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
- полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей; реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
- люди с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
- граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
- несовершеннолетние из многодетных семей;
- дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).
Человек, который осуществляет перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не может отказываться от льготной перевозки, кроме случаев, предусмотренных законом. Об этом говорится в статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте".
Важно! Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность согласно закону.
Если льготнику безосновательно отказали в бесплатном проезде, то нужно узнать наименование перевозчика и его контактные данные, а также фамилию, имя и отчество водителя. Кроме того, нужно записать номер транспортного средства.
Следует также приобрести билет и сохранить его. К тому же в случае обращения в суд необходимы свидетели.
Обратиться за защитой своих прав можно к работникам полиции или территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Что еще следует знать о проезде в Украине?
- На фоне роста цен на топливо в украинских городах растут цены на проезд. Например, новые цены стремятся ввести в Ужгороде. Однако местные власти отмечают – это временное решение.
- В период с 16 апреля по 16 мая 2026 года стоимость проезда в автобусах, которые работают в обычном режиме, составит 20 гривен. Речь идет о транспорте, который работает в обычном режиме.
- Также изменятся цены на проезд в транспорте Львова. В то же время вернется бесплатная пересадка для горожан и гостей города.
- Больше всего придется заплатить за проезд наличными – 30 гривен. А самый дешевый тариф предусмотрен для студентов.