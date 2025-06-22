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Экономика Тарифы Безкоштовний проїзд у Києві: як скористатися пільгою
22 июня, 17:26
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Как ездить бесплатно по Киеву: что делать, чтобы не платить за билет

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • В Киеве бесплатный проезд в общественном транспорте доступен для ветеранов, пенсионеров, детей и людей с инвалидностью, а также других определенных законом групп.
  • Для бесплатного проезда пенсионерам нужна "Карточка киевлянина", которую могут оформить киевляне, внутренне перемещенные лица, официально трудоустроенные в столице, ученики и студенты киевских учебных заведений.

В Киеве отдельные категории граждан могут пользоваться общественным транспортом бесплатно или со значительными скидками. Узнайте, кто имеет право на льготы и как их оформить.

Кто может бесплатно ездить по Киеву

В Киеве бесплатный проезд в общественном транспорте предусмотрен для отдельных категорий граждан с социальными льготами. К ним относятся ветераны, пенсионеры, дети и люди с инвалидностью, а также другие определенные законом группы, сообщает 24 Канал со ссылкой на KyivTime.

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Среди категорий, которые могут ездить бесплатно, есть:

  • пенсионеры,
  • участники боевых действий и приравненные к ним,
  • военные с инвалидностью вследствие войны,
  • ветераны правоохранительных органов,
  • многодетные родители,
  • дети до 6 лет и дети из многодетных семей,
  • работники полиции во время службы,
  • лица с инвалидностью I и II групп,
  • дети с инвалидностью,
  • ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие I категории.

Важно! Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пенсионерам нужна "Карточка киевлянина", которая также дает дополнительные скидки на различные услуги. Оформить ее могут киевляне, внутренне перемещенные лица, официально трудоустроенные в столице, ученики и студенты киевских учебных заведений.