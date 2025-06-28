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28 июня, 12:04
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Проезд в транспорте станет платным: кого коснутся изменения с 1 июля

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • С 1 июля по 31 августа школьники Киева будут пользоваться транспортом на общих условиях и вынуждены будут платить за проезд.
  • Цены на льготные проездные билеты для учеников варьируются от 325 до 192,50 гривен в зависимости от выбранного количества поездок.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют многие украинцы. Однако с 1 июля одна категория пассажиров вынуждена будет снова платить за билеты.

Кто останется без бесплатного проезда в Киеве

Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, школьники столицы будут пользоваться транспортом на общих условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Киева.

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Льготный проезд для них действует только в учебный период: с 1 сентября до 1 июля. Впрочем, летом ученики могут приобрести проездные со скидкой 75% на все виды городского транспорта.

Обратите внимание! Купить их можно через приложение "Киев Цифровой", терминалы самообслуживания, кассы метро или онлайн на сайте КП "ГИВЦ" или в приложении EasyPay.

Сколько стоит проездной для школьника в Киеве

Цены на льготные проездные билеты для учащихся будут следующими:

  • 325 гривен – безлимитный на месяц;
  • 162,50 гривны – на вторую половину месяца;
  • 72,50 гривны – на 46 поездок;
  • 97,50 гривны – на 62 поездки;
  • 143,75 гривны – на 92 поездки;
  • 192,50 гривны – на 124 поездки.

Обратите внимание! Скидка не действует на одноразовые поездки, даже с ученическим билетом. Также в этот период бесплатный проезд отменяется и для курсантов военных вузов.