Проезд в транспорте станет платным: кого коснутся изменения с 1 июля
- С 1 июля по 31 августа школьники Киева будут пользоваться транспортом на общих условиях и вынуждены будут платить за проезд.
- Цены на льготные проездные билеты для учеников варьируются от 325 до 192,50 гривен в зависимости от выбранного количества поездок.
Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют многие украинцы. Однако с 1 июля одна категория пассажиров вынуждена будет снова платить за билеты.
Кто останется без бесплатного проезда в Киеве
Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, школьники столицы будут пользоваться транспортом на общих условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Киева.
Читайте также Пересчитают ли пенсии людей с инвалидностью летом
Обратите внимание! Купить их можно через приложение "Киев Цифровой", терминалы самообслуживания, кассы метро или онлайн на сайте КП "ГИВЦ" или в приложении EasyPay.
Сколько стоит проездной для школьника в Киеве
Цены на льготные проездные билеты для учащихся будут следующими:
- 325 гривен – безлимитный на месяц;
- 162,50 гривны – на вторую половину месяца;
- 72,50 гривны – на 46 поездок;
- 97,50 гривны – на 62 поездки;
- 143,75 гривны – на 92 поездки;
- 192,50 гривны – на 124 поездки.
Обратите внимание! Скидка не действует на одноразовые поездки, даже с ученическим билетом. Также в этот период бесплатный проезд отменяется и для курсантов военных вузов.