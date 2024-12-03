Украина может не возвращать 50 миллиардов долларов помощи от ЕС: при каких условиях

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, введя понятие "условных долговых обязательств". Речь идет о безвозвратной финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 и ЕС.

Надо ли возвращать 50 миллиардов

Согласно изменениям, такие обязательства не подлежат возврату до тех пор, пока Украина не получит компенсационных выплат от России, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, что 50 миллиардов долларов безвозвратного займа от стран G7 и ЕС являются "условными долговыми обязательствами", поскольку Украина не должна возвращать эти средства до того, как получит репарации от России.

Заметьте! Эти средства также не будут учитываться как часть государственного долга Украины.

Какие еще изменения будут в Бюджетном кодексе

Изменения в Бюджетном кодексе необходимы, поскольку без них министр финансов Украины Сергей Марченко не сможет подписать соглашение на получение этой помощи.

Также стоит отметить, что в 2025 году планируется запуск всех 45 категорий заявлений для возмещения убытков, нанесенных Россией, в Реестре убытков для Украины.

Обратите внимание! В рамках программы "еВідновлення" более 70 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье, а почти 5 тысяч заявителей получили сертификаты на приобретение нового жилья.