Чи треба повертати 50 мільярдів

Відповідно до змін, такі зобов’язання не підлягають поверненню доти, доки Україна не отримає компенсаційних виплат від Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що 50 мільярдів доларів безповоротної позики від країн G7 та ЄС є "умовними борговими зобов’язаннями", оскільки Україна не повинна повертати ці кошти до того, як отримає репарації від Росії.

Зауважте! Ці кошти також не будуть враховуватися як частина державного боргу України.

Які ще зміни будуть у Бюджетному кодексі

Зміни у Бюджетному кодексі є необхідними, оскільки без них міністр фінансів України Сергій Марченко не зможе підписати угоду на отримання цієї допомоги.

Також варто зазначити, що у 2025 році планується запуск усіх 45 категорій заяв для відшкодування збитків, завданих Росією, у Реєстрі збитків для України.

Зауважте! У рамках програми "єВідновлення" понад 70 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло, а майже 5 тисяч заявників отримали сертифікати на придбання нового житла.