Предприятие на Киевщине планирует запустить биогазовое производство

В Украине планируют разработать биогазовое производство. Это должно произойти уже в этом году.

В Киевской области планируют запустить биогазовое производство

Производство должно запустить ОДО "Терезино" в Киевской области, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Министр Виталий Коваль ознакомился с работой сельскохозяйственного предприятия Терезино. Там настроен полный цикл производства – от выращивания зерновых и разведения крупного рогатого скота (КРС) молочных пород до переработки молока.

По состоянию на сейчас в подчинении предприятия более 4 тысяч гектаров земель, где собирают различные культуры: зерновые, технические, кормовые. Кроме того, в наличии 4176 голов КРС. В частности объем производства молока с начала 2025 года составляет более 3 тысяч тонн.

Несмотря на войну предприятие не остановилось и продолжило развиваться,

– сказал Коваль.

Терезино уже запустили переработку молока и производят молочную продукцию, среди которых сливки, масло, йогурты, кефиры, а также замороженные полуфабрикаты, куда входят вареники, голубцы, пельмени. В планах предприятия – запустить в этом году биогазовые установки.

Министр подчеркнул, что Терезино – это не только о социально ответственный бизнес и развитие территории, ведь предприятие:

обеспечивают работой местное население;

помогают социальным учреждениям;

платят 67 миллионов налогов в бюджеты разных уровней.

Сейчас на предприятии работает около 300 человек. Средняя зарплата – более 28 тысяч гривен, что является хорошей заработной платой для аграрного сектора.

Благодарен аграриям, которые уже поняли, что за добавленной стоимостью – будущее. Развитие глубинной переработки – это один из приоритетов Минагрополитики,

– заявил Виталий Коваль.

Интересно! Он отметил, что важно думать не только о выращивании культур и об экспорте сырья, ведь от переработки "выигрывают как аграрии, так и государство".