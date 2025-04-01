У Київській області планують запустити біогазове виробництво

Виробництво має запустити ТДВ "Терезине" у Київській області, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Читайте також Виробництво вершкового масла в Україні стало збитковим

Міністр Віталій Коваль ознайомився з роботою сільськогосподарського підприємства Терезине. Там налаштований повний цикл виробництва – від вирощення зернових та розведення великої рогатої худоби (ВРХ) молочних порід до переробки молока.

Станом на зараз у підпорядкуванні підприємства понад 4 тисяч гектарів земель, де збирають різні культури: зернові, технічні, кормові. Крім того, у наявності 4176 голів ВРХ. Зокрема обсяг виробництва молока з початку 2025 року складає понад 3 тисячі тонн.

Попри війну підприємство не зупинилося і продовжило розвиватись,

– сказав Коваль.

Терезине вже запустили переробку молока та виробляють молочну продукцію, серед яких вершки, масло, йогурти, кефіри, а також заморожені напівфабрикати, куди входять вареники, голубці, пельмені. У планах підприємства – запустити цього року біогазові установки.

Міністр підкреслив, що Терезине – це не лише про соціально відповідальний бізнес та розвиток території, адже підприємство:

забезпечують роботою місцеве населення;

допомагають соціальним закладам;

сплачують 67 мільйонів податків до бюджетів різних рівнів.

Зараз на підприємстві працює близько 300 осіб. Середня зарплата – понад 28 тисяч гривень, що є хорошою заробітною платою для аграрного сектора.

Вдячний аграріям, які вже зрозуміли, що за доданою вартістю – майбутнє. Розвиток глибинної переробки – це один з пріоритетів Мінагрополітики,

– заявив Віталій Коваль.

Цікаво! Він наголосив, що важливо думати не лише про вирощування культур та про експорт сировини, адже від переробки "виграють як аграрії, так і держава".