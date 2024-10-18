Каким будет курс доллара в ближайший год: прогноз украинского бизнеса

Руководители украинских предприятий прогнозируют значительно более высокий обменный курс, чем сейчас. В то же время девальвационные настроения бизнеса существенно ухудшились.

Каким будет обменный курс доллар через 12 месяцев

Итак, бизнес ожидает, что обменный курс через 12 месяцев составит 43,72 гривны за доллар, сообщает НБУ. Менее половины (44,1%) респондентов ожидают, что обменный курс будет в пределах 42,1 – 44,0 гривны за доллар, тогда как 37,3% считают, что он будет выше

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В то же время Министерство экономики прогнозирует средний курс доллара к гривне в 2024 году на уровне 40,8 гривны за доллар. В проекте бюджета на 2025 год заложен курс 45 гривен за доллар.

Интересно! Во II квартале бизнес ожидал курс 41,61 гривны доллар, в I квартале - 40,44 гривны соответственно.