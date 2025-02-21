Государство дает больше компенсаций за рабочие места для людей с инвалидностью

Правительство расширило программу государственных компенсаций для рабочих мест людей с инвалидностью. Государство уже выплатило 16 миллионов гривен для создания почти 300 новых рабочих мест.

Кто может получить компенсацию

Компенсацию теперь могут получать самозанятые лица и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Программа теперь также предусматривает компенсации для работодателей, которые обустраивают рабочие места для ветеранов, вернувшихся с войны с инвалидностью.

Правительство также расширило перечень средств, за которые можно получить компенсацию в рамках программы поддержки людей с инвалидностью. Теперь в перечень входят технические устройства, программное обеспечение, а также услуги, обеспечивающие перевод с украинского жестового языка и наоборот, доступны как в режиме онлайн, так и офлайн.

Какие суммы компенсации выплачивают

С 1 января 2025 года, в соответствии с условиями обновленной программы, размер компенсации может достигать до 120 000 гривен для лиц с инвалидностью I группы и до 80 000 гривен для лиц с инвалидностью II группы на обустройство рабочих мест.

Интересно! В 2024 году программа государственных компенсаций помогла более 1500 предпринимателям создать около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью, при этом расходы бизнеса на 129 миллионов гривен были компенсированы государством.