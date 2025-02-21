Хто може отримати компенсацію

Компенсацію тепер можуть отримувати самозайняті особи та індивідуальні підприємці з інвалідністю, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Програма тепер також передбачає компенсації для роботодавців, які облаштовують робочі місця для ветеранів, що повернулися з війни з інвалідністю.

Уряд також розширив перелік засобів, за які можна отримати компенсацію у рамках програми підтримки людей з інвалідністю. Тепер до переліку входять технічні пристрої, програмне забезпечення, а також послуги, що забезпечують переклад з української жестової мови та навпаки, доступні як у режимі онлайн, так і офлайн.

Які суми компенсації виплачують

З 1 січня 2025 року, відповідно до умов оновленої програми, розмір компенсації може досягати до 120 000 гривень для осіб з інвалідністю I групи та до 80 000 гривень для осіб з інвалідністю II групи на облаштування робочих місць.

Цікаво! У 2024 році програма державних компенсацій допомогла понад 1500 підприємцям створити близько 2000 робочих місць для людей з інвалідністю, при цьому витрати бізнесу на 129 мільйонів гривень були компенсовані державою.