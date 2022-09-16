Правительство ожидает уменьшение интенсивности боевых действий: о чем говорит бюджет-2023

На днях правительство одобрило бюджет на следующий год, где заложило расходы на разные статьи, в том числе и оборонную. Почему заложенная сумма свидетельствует об ожидании уменьшения интенсивности боевых действий, читайте дальше.

Оборонная сфера в бюджете-2023

В этом году оборонная сфера – самая большая статья расходов бюджета на следующий год. Отметим, бюджет готовился в условиях полномасштабной войны, так что не удивительно, что практически половину направят именно на это.

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Вместе с тем аналитик Александр Паращий, в комментарии 24 канала, подчеркнул, "судя по цифрам можно предположить, что правительство ожидает существенное уменьшение интенсивности боевых действий".

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Правительство прогнозирует, что в среднем на это направление будет тратиться 95 миллиардов гривен ежемесячно в 2023 году. Это скромнее, чем имеем сегодня (примерно 130 миллиардов гривен ежемесячно). Следовательно, можно предположить, что правительство ожидает существенного уменьшения интенсивности боевых действий в следующем году.

На оборонную планируют направить в 2023 году 1 триллион 136 миллиардов гривен. Деньги пойдут на:

зарплаты военных;

обеспечение армии;

ремонты и закупки техники и оружия и так далее.

С каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно,

– подчеркнул премьер Денис Шмигаль.

Что будет источниками дохода бюджета-2023

Доходы бюджета-2023 заложили на уровне 1,28 триллиона гривен, что на 3% меньше, чем планировали получить в текущем году (бюджет на 2022 год составлялся еще до полномасштабной войны). Доходы обеспечат:

Налог на доходы физлиц – 129 миллиардов гривен

Налог на прибыль предприятий – 132 миллиарда гривен

Рентная плата – 120,6 миллиарда гривен

Рента за лесные ресурсы – 462 миллиона гривен

Рента за водопользование – 856,4 миллиона гривен

Рента за добычу и использование недрами – 116,8 миллиарда гривен;

Рента за радиочастоты – 2,1 миллиарда гривен;

Рента за транспортировку – 320,9 миллиона гривен;

Акцизный налог – 137,3 миллиарда гривен;

НДС – 596,3 миллиарда гривен

Ввозная пошлина – 35,2 миллиарда гривен

ЧЧП и дивиденды – 7,3 миллиарда гривен

Азартные игры – 1,59 миллиарда гривен

Доходы от кредитов – 1,9 миллиарда гривен

Поступления от бюджетных учреждений – 45,5 миллиарда гривен.

Важные показатели бюджета

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.