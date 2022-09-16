Какой будет война и жизнь украинцев в 2023 году: что интересного эксперты увидели в бюджете

Экономия бюджета может оказаться опасной. Если смета страны сбалансировалась без международной финансовой помощи, то не получится ли так, что этим Украина фактически признает отсутствие потребности в помощи.

Для формирования профессиональной оценки проекта государственного бюджета на 2023 год экспертам понадобится не один день. Об этом в один голос говорят все опрошенные 24 каналом аналитики. Однако определенные оценки главной сметы страны на следующий год уже можно озвучить.

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Когда экономия может навредить

Выполнение бюджета во многом будет зависеть от хода войны. Сейчас трудно даже представить, с чем мы войдем в 2023 год, а тем более что будет дальше. Поэтому проект государственного бюджета на 2023 год очень "осторожный", констатирует доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило .

При том, что в следующем году прогнозируется инфляция на уровне 30%, номинальный размер доходной и расходной статей бюджета на следующий год меньше предусматриваемого доработанного бюджета текущего года.

Это фактически означает, что ожидается дальнейшее сокращение экономики. Хотя в бюджете заложен реальный рост ВВП на 4,6%.

Возможно, в бюджет не закладывали грантовую поддержку, говорит собеседник 24 канала . К слову, грантовая поддержка, в отличие от кредитов, идет в доходную часть бюджета. Очевидно, разработчики сметы решили не закладывать в доходную часть бюджета грантовую помощь, пока нет конкретных договоренностей. Отсюда – умеренная расходная часть.

Минфин, очевидно, рассчитывал доходную часть бюджета, исходя из того, что можно гарантированно прогнозировать в условиях действующей налоговой системы и прогнозируемых темпов экономического роста.

Ярослав Жалоло Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Думаю, именно для того чтобы сделать доходную часть более реалистичной, правительственный макропрогноз закладывает курс гривни к доллару на конец 2023 года на уровне 50 – на случай отсутствия достаточного внешнего финансирования. Потому что если у нас будет достаточно внешней финансовой поддержки, то платежный баланс не должен вести к такому обесцениванию гривни. Девальвация всегда использовалась для дополнения бюджета. "Осторожность" разработчиков бюджета может оказаться даже опасной, считает эксперт. Если бюджет на следующий год "сошелся" без международной финансовой помощи, то не получится ли так, что этим Украина фактически признает, что не нуждается в этой помощи?

Следует ожидать снижения уровня жизни украинцев. Это означает снижение совокупного спроса, который является драйвером экономического роста. И на этом фоне более сжатое бюджетирование может создать проблемы для экономического роста.

На сегодняшний день было бы уместнее закладывать в бюджет более значительные расходы, даже с учетом эмиссионного финансирования дефицита, чтобы стимулировать экономику, считает Ярослав Жалило.

Депутатские "хотелки" еще впереди

Да, бюджет-2023 – это смета экономии. И одна из возможных причин столь сильной экономии – необходимость провести успешные переговоры с МВФ по новой кредитной программе. Потому что фонд обычно очень тщательно оценивает именно фискальную стабильность, отмечает заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко .

Однако между первым и вторым чтением в парламенте заложенные в бюджет цифры могут измениться. Обычно до чтения Минфин предлагает более консервативный вариант документа. А до второго чтения депутаты могут предлагать свои "хотелки".

Мария Репко Заместитель директора Центра экономической стратегии Отдельное внимание общественности сейчас должно быть приковано к так называемым субвенциям на социально-экономическое развитие. Это чисто депутатские "хотелки", за счет которых они в своих округах строят лавочки, чтобы выиграть на выборах. По сути, это легализованный подкуп избирателей. Если такие статьи расходов появятся в этом году, это будет просто позор.

Заграница нам поможет

В любом случае, отмечает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий , бюджет на 2023 год не может сегодня быть реалистичным, поскольку ситуация в стране трудно прогнозируемая из-за войны. Итак, сам бюджет – это очень приблизительные ожидания правительства относительно того, как будут выглядеть государственные финансы и страна в следующем году.

Государственные финансы будут выглядеть примерно так же, как и в предыдущие несколько месяцев, когда доходы государственного бюджета (без иностранной помощи) покрывали не более 40% расходов, включая расходы на возврат кредитов.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Основное, что нам нужно осознавать – это то, что Украина останется зависимой от финансовой поддержки наших западных партнеров. Пока мы несем финансовые расходы, связанные с войной, это вполне нормально. Оборона и безопасность – самая большая статья расходов бюджета. Правительство прогнозирует, что в среднем на это направление будет тратиться 95 миллиардов гривен ежемесячно в 2023 году. Это скромнее, чем имеем сегодня (примерно 130 миллиардов гривен ежемесячно). Следовательно, можно предположить, что правительство ожидает существенного уменьшения интенсивности боевых действий в следующем году.

Что еще беспокоит – это план существенного понижения финансирования правительства за счет выпуска ОВГЗ. Если верить прогнозам правительства, то сумма ОВГЗ в обращении в следующем году должна уменьшиться на 140 – 220 миллиардов гривен, несмотря на то, что в этом году прирост уже на 225 миллиардов.

Расходы вдвое выше доходов: где Украина будет брать средства в 2023 году

Такой прогноз как минимум означает, что Минфин больше не рассчитывает на поддержку бюджета Национальным банком в следующем году. Это хорошо, поскольку все опасаются, что нынешняя чрезмерная печать денег увеличивает риски инфляции. Также это означает, что и другие – в первую очередь банки – тоже не будут инвестировать в ОВГЗ. Вот здесь возникает вопрос: то ли Минфин считает ОВГЗ столь непривлекательным инструментом, то ли он ожидает проблем с ликвидностью в банковской системе в следующем году.

10 тезисов о бюджете-2023

Экономист CASE Украина Наталья Лещенко отметила 10 отличительных черт проекта бюджета на следующий год. Это:

Дефицит бюджета сравнится с его доходами – примерно на уровне 1,28 триллиона гривен.

Прогнозируемая доля перераспределяемого через бюджет ВВП упадет до 20%. Бюджет намечен на действующей налоговой базе.

Государственный и гарантированный долг совокупно превысят ВВП (предварительно это 106% ВВП).

Расходы государственного бюджета упадут в абсолютном измерении из запланированных на текущий год 2,6 триллиона гривен до 2,5 триллиона. Относительно ВВП падение будет более заметным, если ожидания роста номинального ВВП также оправдаются. Ожидается падение расходов с 56,5% до 39,2% ВВП.

Приоритеты бюджета остаются постоянными – это оборона и социальная защита. Расходы Министерства обороны в следующем году планируются на уровне 858 миллиардов гривен или 34% расходов государственного бюджета (в этом году 824 миллиарда гривен). Еще 210 млрд планируется для Министерства внутренних дел.

Расходы Министерства социальной политики (с учетом общегосударственных расходов) планируются на уровне 591,4 миллиарда гривен, в том числе трансферты Пенсионного фонда – 233 миллиарда. В этом году бюджет Минсоца составляет 426 миллиардов гривен.

Повышение социальных стандартов произойдет, но темпами, которые меньше прогнозируемой инфляции. Так, в среднем прожиточный минимум должен возрасти примерно на 5%.

Повышение заработной платы чиновникам особо не предполагается. Величины, используемые для определения окладов госслужащих, судей, прокуроров, остались на уровне 2022 года.

Бюджеты большинства профильных министерств испытали сокращение на 10 – 47%.

Возможно, удастся сделать бюджетный процесс более прозрачным. Пока что резервный фонд запланирован на уровне 22 миллиарда гривен, что в 10 раз меньше, чем в нынешнем году.