Такого дефицита еще не было: нардепы приняли Бюджет-2024

19 октября состоялось голосование за законопроект №10000, где прописаны расходы и дефицит в Бюджете-2024 года. За него отдали голоса 285 депутатов.

В Украине утвердили рекордный дефицит бюджета

Поэтому парламент принял выводы и предложения нардепов, и сегодня состоялось первое чтение Бюджета-2024 года. В Верховной Раде уложились в предусмотренные законодательством сроки рассмотрения проекта – до 20 октября.

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Были приняты рекордные за всю историю Украины суммы расходов и дефицита бюджета, но с повышением соцстандартов.

Показатели выглядят следующим образом:

доходы – 1,746,3 миллиарда гривен;

расходы – 3,308,9 миллиарда гривен;

предельный объем дефицита – 1,593,6 миллиарда гривен.

На 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400. Соответствующая правка Железняка-Хлапука принята и подтверждена в зале,

– написал Железняк.

Приоритеты бюджета на 2024 год

Ранее Денис Шмыгаль рассказывал, что главный упор будущего бюджета будет на обороне и безопасности нашей страны.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны.