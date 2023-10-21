Расходы на оборону в 2024 году могут достичь почти двух триллионов гривен

Украина продолжает воевать с Россией за свою государственность и суверенитет. Соответствующие расходы на оборону и производство оружия заложены и в бюджет на 2024 год.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что бюджет на 2024 год остается бюджетом воюющей страны. Основными приоритетами будут оборона и социальные расходы.

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Расходы на оборону могут достичь почти двух триллионов

На оборону заложено 1,69 триллиона гривен, однако это не окончательная цифра.

Нужно понимать, что мы будем вносить изменения в бюджет в 2024 году, так же как в 2023 году. Мы несколько раз вносили изменения и увеличили в результате расходы на оборону до рекордных 1,9 триллиона гривен. Я думаю, что по итогам 2024 года, после трех кварталов, мы дойдем до такой же суммы,

– сказала Пидласса.

Она также отметила, что 2024 должен стать определяющим для развития внутреннего производства оружия. На это предлагают направить почти 56 миллиардов гривен, а также более 48 миллиардов гривен на производство дронов и антидроновых систем.

Роксолана Пидласса сказала, что обе программы дадут достаточно мощный стимул промышленному производству и будут способствовать достижению пятипроцентного роста ВВП, который заложен в проекте государственного бюджета.

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