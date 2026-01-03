Госбюджет –2025 "перевыполнил" план: куда тратили средства в течение года

Доходная часть государственного бюджета на 2025 год перевыполнена на 16,6%. И это против годового плана, который утвержден законом.

Что известно о бюджете на 2025 год?

К тому же в прошлом году в общий фонд государственного бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей поступило 2,1 триллиона гривен, или 96,4% к годовому плану, пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Роксолану Пидласу у Facebook.

Ключевыми источниками наполнения бюджета в 2025 году были:

импортный НДС (поступило 542,4 миллиарда гривен в течение года); НДФЛ и военный сбор (362,9 миллиарда гривен); НДС с произведенных в Украине товаров (306,5 миллиардов гривен уже за вычетом возмещенного НДС); налог на прибыль (284,7 миллиарда гривен); импортный акциз (161,2 миллиарда гривен); внутренний акциз (119,7 миллиарда гривен).

Поступления общего фонда (без международных грантов) превысили объем 2024 года на почти 409 миллиардов гривен (или на 24%) и позволили стабильно обеспечивать потребности обороны,

– сообщила Пидласа.

Кроме того, за 2025 год в бюджет поступило 52,4 миллиарда долларов международной помощи, из которых 37,9 миллиарда долларов в рамках инструмента ERA Loans (от всех доноров). Международная помощь преимущественно используется для покрытия не военных расходов, но было два исключения в рамках инструмента ERA Loans:

деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет; 6 миллиардов евро, которые Евросоюз впервые в 2025 году позволил направить на военные расходы.

Средства в течение 2025 года были использованы следующим образом:

оборона – почти 64% всех расходов общего фонда (а в абсолютном измерении это 2,7 триллиона гривен); погашение ОВГЗ и внешнего долга – 596,8 миллиарда гривен; социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) – 413,9 миллиардов гривен; обслуживание долга (внешнего и внутреннего) – 361,6 миллиардов гривен; программа медицинских гарантий – 172,8 миллиарда гривен; зарплата учителей в школах (с доплатами) – 115,6 миллиардов гривен; базовая+дополнительные дотации местным бюджетам (вместе) – 49,4 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Если сравнивать с 2024 годом, то расходы общего фонда бюджета увеличились почти на 20. И это в основном благодаря оборонным расходам, которые выросли на 585 млрд грн (это более 28% против 2024 года).

Напомним, что в 2025 году Украина получила рекордную международную помощь. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Нашему государству удалось привлечь более 45 миллиардов долларов помощи – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в прошлом году,

– написал Шмыгаль.

В частности более 6 миллиардов долларов направлено на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Еще почти 3 миллиарда долларов Украина получила за счет доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе и Великобритании.

Что ожидает бюджет в 2026 году?