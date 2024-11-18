Изменения в бюджет-2025: проект утвердили ко второму чтению
18 ноября 2024, 12:10Читати новину українською
Комитет Верховной Рады утвердил ко второму чтению проект госбюджета на 2025 год. В него внесли некоторые изменения.
Какие изменения предлагают в бюджет
Бюджет на 2025 год одобрили ко второму чтению, передает 24 Канал со ссылкой на Роксолану Пидласу.
Читайте также Один из крупнейших банков России отключат от системы SWIFT
Комитет по вопросам бюджета принял проект Госбюджета-2025 ко второму чтению и внес финальные правки в текст проекта. Далее – голосование в зале во ІІ чтении и в целом за весь законопроект.
Запропонавоно такие изменения:
- 2 миллиарда долларов (90 миллиардов гривен) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании сугубо на покрытие военных расходов, а именно – закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны;
- Оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (то есть, всего будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменяем субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 миллиарда гривен;
- Позволили прифронтовым громадам не перечислять реверс в государственный бюджет – всего 593 миллионов гривен;
- Плюс 128 миллионов гривен для Укрзализныци на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры;
- Плюс 277,1 миллиона гривен на НАН, в частности на исследования в военной сфере;
- Исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета);
- Исключили обязательства больницам держать деньги на счетах в Казначействе (пункт 28 заключительных положений).