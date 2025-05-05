Наполнение бюджета на 2026 год: Украина получила рекомендации от МВФ

Представители Украины вернулись из Соединенных Штатов с Spring Meetings 2025 Международного валютного фонда и Всемирного банка. Киев получил рекомендации МВФ по наполнению бюджета-2026.

Украина получила рекомендации от МВФ по бюджету на 2026 год Встречи прошли в США в конце апреля текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine. Читайте также Превысит "психологическую" отметку: в МВФ спрогнозировали рост госдолга Украины Издание отметило ключевые предложения МВФ: повышение ставки НДС;

введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц;

усиление детенизации экономики. Важно! Также отдельно обсуждали возможность полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.