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5 мая, 14:09
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Наполнение бюджета на 2026 год: Украина получила рекомендации от МВФ

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украина получила рекомендации от МВФ по повышению ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц, и усиление детенизации экономики для бюджета 2026 года.
  • Обсуждалась возможность полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Представители Украины вернулись из Соединенных Штатов с Spring Meetings 2025 Международного валютного фонда и Всемирного банка. Киев получил рекомендации МВФ по наполнению бюджета-2026.

Украина получила рекомендации от МВФ по бюджету на 2026 год

Встречи прошли в США в конце апреля текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Издание отметило ключевые предложения МВФ:

  • повышение ставки НДС;
  • введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц;
  • усиление детенизации экономики.

Важно! Также отдельно обсуждали возможность полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.