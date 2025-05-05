5 мая, 14:09
Наполнение бюджета на 2026 год: Украина получила рекомендации от МВФ
Основні тези
- Украина получила рекомендации от МВФ по повышению ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц, и усиление детенизации экономики для бюджета 2026 года.
- Обсуждалась возможность полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
Представители Украины вернулись из Соединенных Штатов с Spring Meetings 2025 Международного валютного фонда и Всемирного банка. Киев получил рекомендации МВФ по наполнению бюджета-2026.
Украина получила рекомендации от МВФ по бюджету на 2026 год
Встречи прошли в США в конце апреля текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
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Издание отметило ключевые предложения МВФ:
- повышение ставки НДС;
- введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц;
- усиление детенизации экономики.
Важно! Также отдельно обсуждали возможность полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.