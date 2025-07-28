"Фантазии Брюсселя": Орбан отвергает бюджет ЕС из-за помощи Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова выступил против нового семилетнего бюджета Евросоюза. Он раскритиковал проект Еврокомиссии и требует больше для венгров.

Почему Орбан выступает против нового бюджета ЕС?

В бюджете ЕС на 2028-2034 годы, по словам Орбана, предусматривается многомиллиардное финансирование для Украины вместо поддержки европейских фермеров, поэтому его нельзя принимать. Об этом он заявил в заметке в соцсетях, сообщает 24 Канал.

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Брюссельская элита обнародовала семилетний проект бюджета, построенный на логике войны. Миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития,

– отметил Орбан.

Премьер Венгрии заявил, что цель Евросоюза, заложенная в этом бюджете, – победить Россию, найти либеральных союзников, а также расширить сферу влияния. И Венгрия, мол, на это не может согласиться.

Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их проект – европейцы заслуживают Союз, который ставит их на первое место,

– провозгласил премьер.

Важно! Ранее Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы объемом около 2 триллионов евро. При этом, по словам президента Урсулы фон дер Ляйен, Украине предлагают поддержку в размере 100 миллиардов евро.

Чего хочет Венгрия от нового бюджета?

Венгрия не впервые выступает против нового бюджета ЕС и угрожает заблокировать его.

Так Орбан уже заявлял, что бюджет якобы "уничтожает венгров" и направляет их средства украинцам.

Премьер подчеркивал, что никогда не примет его из-за "проукраинской и гендерной политики" Брюсселя.

Зато Орбан требует выплатить Венгрии средства, которые были заморожены из-за конфликта относительно верховенства права в его стране.

Стоит знать! Проект нового бюджета ЕС на 2028-234 годы страны должны принять единогласно. Он должен быть утвержден до конца 2027 года.