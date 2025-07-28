Чому Орбан виступає проти нового бюджету ЄС?
У бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, за словами Орбана, передбачається багатомільярдне фінансування для України замість підтримки європейських фермерів, тому його не можна ухвалювати. Про це він заявив у дописі в соцмережах, повідомляє 24 Канал.
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Брюссельська еліта оприлюднила семирічний проєкт бюджету, побудований на логіці війни. Мільярди для України, крихти для фермерів і розвитку,
– зазначив Орбан.
Прем'єр Угорщини заявив, що мета Євросоюзу, закладена в цьому бюджеті, – перемогти Росію, знайти ліберальних союзників, а також розширити сферу впливу. І Угорщина, мовляв, на це не може погодитися.
Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхній проєкт – європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце,
– проголосив прем'єр.
Важливо! Раніше Єврокомісія представила проєкт бюджету ЄС на 2028-2034 роки обсягом близько 2 трильйонів євро. При цьому, за словами президентки Урсули фон дер Ляєн, Україні пропонують підтримку у розмірі 100 мільярдів євро.
Чого хоче Угорщина від нового бюджету?
Угорщина не вперше виступає проти нового бюджету ЄС і погрожує заблокувати його.
- Так Орбан вже заявляв, що бюджет нібито "знищує угорців" і надсилає їхні кошти українцям.
- Прем'єр наголошував, що ніколи не прийме його через "проукраїнську та гендерну політику" Брюсселя.
- Натомість Орбан вимагає виплатити Угорщині кошти, які були заморожені через конфлікт щодо верховенства права в його країні.
Варто знати! Проєкт нового бюджету ЄС на 2028-234 роки країни мають ухвалити одностайно. Він має бути затверджений до кінця 2027 року.