Чому Орбан виступає проти нового бюджету ЄС?

У бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, за словами Орбана, передбачається багатомільярдне фінансування для України замість підтримки європейських фермерів, тому його не можна ухвалювати. Про це він заявив у дописі в соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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Брюссельська еліта оприлюднила семирічний проєкт бюджету, побудований на логіці війни. Мільярди для України, крихти для фермерів і розвитку,

– зазначив Орбан.

Прем'єр Угорщини заявив, що мета Євросоюзу, закладена в цьому бюджеті, – перемогти Росію, знайти ліберальних союзників, а також розширити сферу впливу. І Угорщина, мовляв, на це не може погодитися.

Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхній проєкт – європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце,

– проголосив прем'єр.

Важливо! Раніше Єврокомісія представила проєкт бюджету ЄС на 2028-2034 роки обсягом близько 2 трильйонів євро. При цьому, за словами президентки Урсули фон дер Ляєн, Україні пропонують підтримку у розмірі 100 мільярдів євро.

Чого хоче Угорщина від нового бюджету?

Угорщина не вперше виступає проти нового бюджету ЄС і погрожує заблокувати його.

Так Орбан вже заявляв, що бюджет нібито "знищує угорців" і надсилає їхні кошти українцям.

Прем'єр наголошував, що ніколи не прийме його через "проукраїнську та гендерну політику" Брюсселя.

Натомість Орбан вимагає виплатити Угорщині кошти, які були заморожені через конфлікт щодо верховенства права в його країні.

Варто знати! Проєкт нового бюджету ЄС на 2028-234 роки країни мають ухвалити одностайно. Він має бути затверджений до кінця 2027 року.