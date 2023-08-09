Военные расходы в 2024 году: будет ли Украина получать международную помощь

Украину в 2024 году ожидают значительные расходы в оборонном секторе, об этом рассказал министр Марченко. Он призвал украинцев иметь терпение, ведь предоставление международной помощи в будущем еще не гарантировано.

Сумма военных расходов в 2024 году

Министр Сергей Марченко рассказал о том, что в 2024 году Украина должна потратить на оборонный сектор не меньше, чем в этом году. Для обеспечения потребностей украинской армии и введения мер безопасности необходимо привлечь международную помощь.

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Сергей Марченко Министр финансов Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы планируем на уровне 2023 года.

По словам Сергея, в 2023 году расходы на оборонный сектор составили 1,6 триллиона гривен. Однако и это не конечные расходы, их сумма будет гораздо больше.

Это еще не окончательная цифра. Это при том, что налогами мы собираем 1 300 миллиардов. 1 600 миллиардов – это сектор безопасности и обороны. Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И потому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше.

– подчеркивает Марченко.