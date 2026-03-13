Российская нефть снова на коне: спасет ли она бюджет Кремля

Россия ежедневно получает огромные дополнительные доходы в бюджет. Кремль может зарабатывать до 150 миллионов долларов от продажи нефти.

Что будет с бюджетом России на фоне происходящих событий?

Сейчас россияне стали главным выгодоприобретателем на фоне конфликта на Ближнем Востоке, о чем пишет FT.

Читайте также Нефть подешевеет: стало известно, когда это произойдет

По оценкам, Москва уже получила примерно 1,3 – 1,9 миллиарда долларов сверхприбыли от налогов на экспорт нефти после фактического закрытия Ормузского пролива. Это привело к росту спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая.

В частности США смягчили санкции против России и прекратили давление на Индию, чтобы та не покупала нефть Кремля.

Российское правительство может получить дополнительные доходы в целом в размере 3,3 – 4,9 миллиарда долларов до конца марта. Это при условии, что цены на нефть Urals в среднем составят около 70 – 80 долларов за баррель в этом месяце, вместо того, чтобы оставаться на уровне около 52 долларов за баррель.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 11,4% до 6,6 миллиона баррелей в день. И это был самый низкий уровень со времени вторжения в Украину в 2022 году.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что энергетические рынки движутся к "новой ценовой реальности" и выразил идею восстановления экспорта энергоносителей в Европу.

Через несколько часов Кремль сообщил об "очень продуктивном разговоре" Путина с Дональдом Трампом, который позже упоминал возможность "снять санкции" с некоторых неуказанных стран, чтобы снизить цены "пока все не стабилизируется".

Обратите внимание! В то же время правительства стран Европы испытывают давление с целью отложить запрет на импорт российского СПГ, если нарушение поставок с Ближнего Востока будет продолжаться.

Данные отслеживания поставок Kpler показали, что "значительное количество" грузов российской нефти сейчас находится в море, многие из них направляются через Индийский океан в порты Индии. Импорт российской нефти Индией составлял 1,5 миллиона баррелей в день по состоянию на среду, что на 50% больше, чем в начале прошлого месяца.

Если нынешние графики поставок, рыночная информация и движение грузов сохранятся, общий объем поступлений российской нефти за весь месяц может достичь около 2 миллионов баррелей в день,

– отметил Сумит Ритолия, ведущий аналитик Kpler в Нью-Дели.

Сотрудник Карнеги Центра Россия-Евразия в Берлине Сергей Вакуленко считает, что если кризис затянется, то Китай и Индия будут соревноваться за российскую нефть.

Сейчас российская нефть торгуется на уровне примерно на 20 – 30 долларов за баррель выше среднего показателя предыдущих трех месяцев. Аналитики Kpler считают, что российская нефть продается в Индии примерно на 5 долларов за баррель дороже Brent, что обратное предыдущим скидкам.

Важно! Каждое повышение среднемесячной цены нефти на 10 долларов за баррель приносит дополнительно 2,8 миллиарда долларов дохода российским экспортерам нефти, из которых государство получает 1,63 миллиарда долларов через налогообложение.

Примерно это соответствует 54 миллионам долларов дополнительных доходов в бюджет в день. Это означает, что правительство могло получить дополнительно лить дополнительно 110 – 160 миллионов долларов в день, или в целом 1,3 – 1,9 миллиарда долларов за первые 12 дней войны.

При такой скорости Россия может получить дополнительно 3,3 – 5 миллиарда долларов в течение месяца в госказну. Однако Москве нужны текущие рыночные условия еще на несколько месяцев, чтобы компенсировать падение доходов от энергетики в начале года.

Аналитики считают, что в случае длительного кризиса Россия имеет возможность и ресурсы для увеличения добычи, который сейчас ограничен на 300 тысяч баррелей в день ниже квоты ОПЕК+.

Напомним! Боевые действия на Ближнем Востоке привели к сокращению нефтяных потоков через Ормузский пролив. Страны Персидского залива вынуждены были сократили добычу нефти минимум на 10 миллионов баррелей в сутки, о чем сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Что еще следует знать о ситуации с бюджетом России?