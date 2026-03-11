Что происходит с российским бюджетом?

Окончательное решение будет зависеть от того, будет ли устойчивым рост цен на нефть, который вызван войной в Иране, о чем пишет Reuters.

Читайте также Попытка сохранить бюджет: Москва готовится принять новое решение

Россия сейчас сталкивается с двойным ударом:

падением бюджетных доходов от продажи энергоносителей; экономическим замедлением, что уменьшает налоговые поступления из других секторов экономики.

Правительство сейчас планирует направить больше средств в резервный фонд бюджета. Этот шаг может сопровождаться соответствующим сокращением расходов.

Министерство финансов сообщило ведомствам, которые распределяют бюджетные средства, что есть необходимость сокращать расходы. Сейчас они сидят и думают, что именно урезать,

– сказал один из источников Reuters.

Двое из четырех источников, упомянули о сокращении в размере 10%. Другие двое подтвердили, что сокращение обсуждается, но без конкретной цифры.

Но сокращения не будут одинаковыми для всех сфер. Они не затронут политически чувствительные военные расходы, а также социальные расходы.

Обычно это делается путем оптимизации неосновных расходов. Некоторые новые проекты могут поставить на паузу, например строительство или ремонт дорог. Именно такие расходы, вероятно, попадут под сокращение,

– сказал другой источник.

Обычные россияне уже столкнулись с ростом инфляции, но пока не почувствовали массового негативного влияния экономического замедления.

Экономическую ситуацию в частности ухудшают западные санкции. Ограничения больно бьют по глобальным продажам российских энергоносителей.

В первые два месяца 2026 года доходы российского бюджета от энергоресурсов сократились вдвое, а общие доходы уменьшились на 11%.

Россия, которая в прошлом году дважды повышала прогноз бюджетного дефицита, планирует дефицит на уровне 1,6% ВВП в 2026 году,

– говорится в материале.

Ситуация резко изменилась после начала боевых действий в Иране и закрытия Ормузского пролива. Конфликт привел к стремительному росту цен на нефть, в частности увеличился спрос и на нефть России.

Как писали в Axios, Россия больше всего "побеждает" в этой ситуации. Российская нефть торгуется с более высокой ценой от самого популярного международного эталона.

Обратите внимание! Третий источник отметил, что рост цен на нефть вряд ли будет долгосрочным, и действующая бюджетная ситуация все равно требует сокращения расходов – независимо от краткосрочных колебаний цен.

Что еще известно о ситуации с бюджетом России?