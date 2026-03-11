Что происходит с российским бюджетом?
Окончательное решение будет зависеть от того, будет ли устойчивым рост цен на нефть, который вызван войной в Иране, о чем пишет Reuters.
Россия сейчас сталкивается с двойным ударом:
- падением бюджетных доходов от продажи энергоносителей;
- экономическим замедлением, что уменьшает налоговые поступления из других секторов экономики.
Правительство сейчас планирует направить больше средств в резервный фонд бюджета. Этот шаг может сопровождаться соответствующим сокращением расходов.
Министерство финансов сообщило ведомствам, которые распределяют бюджетные средства, что есть необходимость сокращать расходы. Сейчас они сидят и думают, что именно урезать,
– сказал один из источников Reuters.
Двое из четырех источников, упомянули о сокращении в размере 10%. Другие двое подтвердили, что сокращение обсуждается, но без конкретной цифры.
Но сокращения не будут одинаковыми для всех сфер. Они не затронут политически чувствительные военные расходы, а также социальные расходы.
Обычно это делается путем оптимизации неосновных расходов. Некоторые новые проекты могут поставить на паузу, например строительство или ремонт дорог. Именно такие расходы, вероятно, попадут под сокращение,
– сказал другой источник.
Обычные россияне уже столкнулись с ростом инфляции, но пока не почувствовали массового негативного влияния экономического замедления.
Экономическую ситуацию в частности ухудшают западные санкции. Ограничения больно бьют по глобальным продажам российских энергоносителей.
В первые два месяца 2026 года доходы российского бюджета от энергоресурсов сократились вдвое, а общие доходы уменьшились на 11%.
Россия, которая в прошлом году дважды повышала прогноз бюджетного дефицита, планирует дефицит на уровне 1,6% ВВП в 2026 году,
– говорится в материале.
Ситуация резко изменилась после начала боевых действий в Иране и закрытия Ормузского пролива. Конфликт привел к стремительному росту цен на нефть, в частности увеличился спрос и на нефть России.
Как писали в Axios, Россия больше всего "побеждает" в этой ситуации. Российская нефть торгуется с более высокой ценой от самого популярного международного эталона.
Обратите внимание! Третий источник отметил, что рост цен на нефть вряд ли будет долгосрочным, и действующая бюджетная ситуация все равно требует сокращения расходов – независимо от краткосрочных колебаний цен.
Что еще известно о ситуации с бюджетом России?
- Напомним, что дефицит федерального бюджета России на 2025 год примерно на 26 % выше, чем официально заявляли россияне. На самом деле он составляет почти 3,6 %.
- А экономические трудности уже дошли даже до столицы России – Москвы. В городе сократят 15% госслужащих из-за проблем с бюджетом, о чем сообщил мэр города.