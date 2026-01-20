Бюджет России трещит по швам: дефицит побил рекорд со времен пандемии

Кризис в российской экономике из-за санкций и падения спроса нарастает. Сокращение доходов привело к тому, что в бюджете России зафиксировали дефицит уже четвертый год подряд.

Как растет бюджетный дефицит в России?

В 2025 году доходы бюджета оказались ниже расходов на 5,645 триллиона рублей, передает 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства финансов России.

Смотрите также Давит экономический кризис: крупнейший производитель цемента в России останавливает заводы

"Дыра" в российском бюджете увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом, когда дефицит составлял 3,471 триллиона рублей.

по сравнению с 2024 годом, когда дефицит составлял 3,471 триллиона рублей. В относительном измерении страна-агрессор потеряла 2,6% ВВП, что стало самым высоким показателем с 2020 года.

Особенно ощутимо Москва потеряла на нефтегазовых доходах, которые обвалились после падения цен на нефть, вызванного усилением санкций:

доходы от продажи нефти и газа упали на 24% – до 8,393 триллиона рублей.

Ненефтегазовые доходы России выросли на 13% – до 28,807 триллиона рублей. Однако это не спасло бюджет от дефицита, поскольку они все равно оказались ниже первоначальных прогнозов Минфина почти на 552 миллиарда рублей.

Помогло ли повышение налогов?

Пытаясь спасти ситуацию, российское правительство прибегло к жестким налоговым мерам, обещая таким образом привлечь в бюджет дополнительные 3,6 триллиона рублей, пишет The Moscow Times:

налог на прибыль повысили с 20 до 25%;

была введена дифференцированная шкала НДФЛ;

увеличились пошлины и акцизы.

Однако в итоге эти меры дали рост поступлений всего на 575 миллиардов рублей. А с учетом инфляции доходы начали даже сокращаться.

В итоге уже третий год подряд почти не ощущается рост доходов всей бюджетной системы России, вместе с регионами, Пенсионным фондом и фондом медицинского страхования.

Ежегодно повышаем налоги, но они не приносят денег в казну. В реальном измерении и относительно ВВП доходы уверенно падают,

– говорит экономист Виктор Тунев.

Заметьте! На сегодня темки роста экономики России опустились почти до нуля, а доходы упали из-за сокращения внешней торговли под давлением санкций.

В каком состоянии экономика России?