Россия тратит бюджет на телепропаганду: незапланированные расходы увеличились на 54%
- В 2026 году расходы бюджета России на государственные телеканалы вырастут до 106,4 миллиардов рублей, что на 54% больше, чем ранее планировалось.
- Кремль планирует потратить 17 триллионов рублей на национальную безопасность и оборону в 2026 году, что составляет около 38% запланированных годовых расходов.
Расходы российского бюджета на государственные телеканалы в 2026 году достигнут 106,4 миллиардов рублей. Это на 54% больше, чем планировалось ранее.
Сколько денег потратят на государственные телеканалы в России?
Сумма расходов на пропаганду в России рекордно выросла, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Крупнейший автопроизводитель России урезал рабочую неделю
В 2026 году на государственные каналы потратят 106,4 миллиардов рублей (1,27 миллиарда долларов). Это значительное увеличение по сравнению с ранее запланированными 69,1 миллиарда рублей (832 миллиона долларов) в 2025 году.
Больше всего возрастет финансирование для развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов – субсидии выросли более чем вдвое. Значительно увеличены и бюджеты основных кремлевских вещателей – "Первый", "Россия-1", НТВ и другие.
Всего в 2026–2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 миллиардов рублей (2,93 миллиарда долларов).
На фоне рекордного бюджетного дефицита и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, власти России сокращают социальные расходы и повышают налоги для собственных граждан. Но при этом правительство России продолжает щедро финансировать пропаганду,
– сообщили в Центре.
Вместе с этим стало известно, что Россия сократит расходы на оборону.
Почему уменьшат расходы на оборону России?
Кремль планирует потратить 17 триллионов рублей (183 миллиарда долларов) на национальную безопасность и оборону в 2026 году, сообщает 24 Канал на ISW.
Это около 38% запланированных годовых расходов. Бюджет предусматривает выделение 12,9 триллионов рублей на расходы на "национальную оборону" в 2026 году – меньше чем 13,5 триллионов рублей в 2025 году.
В проекте бюджета прогнозируется, что расходы на оборону увеличатся до 13,6 триллиона рублей в 2027 году, а затем уменьшатся до 13 триллиона рублей в 2028 году. Бюджет на 2026 год также предусматривает выделение 3,9 триллиона рублей на "Национальную безопасность" – увеличение с 3,5 триллиона рублей в 2025 году.
Что известно о бюджете России?
В России внесли в Думу проект бюджета на три года с дефицитом, что составит триллионы рублей. Проект предусматривает повышение НДС до 22%, что принесет дополнительные доходы для финансирования обороны и безопасности.
Расходы на национальную оборону в России снизятся до 12,6 триллиона рублей в 2026 году. В частности, в 2025 году расходы составляли рекордные 13,5 триллионов рублей.
В целом федеральный бюджет России на 2026 год официально признан "военным" с основными расходами на оборону и военно-промышленный комплекс. Российские власти сокращают социальные программы и финансирование регионов, акцентируя на военных потребностях, что свидетельствует о приоритетности войны против Украины.