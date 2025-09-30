Расходы российского бюджета на государственные телеканалы в 2026 году достигнут 106,4 миллиардов рублей. Это на 54% больше, чем планировалось ранее.

Сколько денег потратят на государственные телеканалы в России?

Сумма расходов на пропаганду в России рекордно выросла, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В 2026 году на государственные каналы потратят 106,4 миллиардов рублей (1,27 миллиарда долларов). Это значительное увеличение по сравнению с ранее запланированными 69,1 миллиарда рублей (832 миллиона долларов) в 2025 году.

Больше всего возрастет финансирование для развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов – субсидии выросли более чем вдвое. Значительно увеличены и бюджеты основных кремлевских вещателей – "Первый", "Россия-1", НТВ и другие.

Всего в 2026–2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 миллиардов рублей (2,93 миллиарда долларов).

На фоне рекордного бюджетного дефицита и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, власти России сокращают социальные расходы и повышают налоги для собственных граждан. Но при этом правительство России продолжает щедро финансировать пропаганду,

– сообщили в Центре.

Вместе с этим стало известно, что Россия сократит расходы на оборону.

Почему уменьшат расходы на оборону России?

Кремль планирует потратить 17 триллионов рублей (183 миллиарда долларов) на национальную безопасность и оборону в 2026 году, сообщает 24 Канал на ISW.

Это около 38% запланированных годовых расходов. Бюджет предусматривает выделение 12,9 триллионов рублей на расходы на "национальную оборону" в 2026 году – меньше чем 13,5 триллионов рублей в 2025 году.

В проекте бюджета прогнозируется, что расходы на оборону увеличатся до 13,6 триллиона рублей в 2027 году, а затем уменьшатся до 13 триллиона рублей в 2028 году. Бюджет на 2026 год также предусматривает выделение 3,9 триллиона рублей на "Национальную безопасность" – увеличение с 3,5 триллиона рублей в 2025 году.

Что известно о бюджете России?