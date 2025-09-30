В 2026 году в США на оборону выделят рекордную сумму средств. По словам Трампа, это более триллиона долларов.

Какой будет военный бюджет США?

Трамп планирует потратить на оборону более триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Я нацелен потратить более 1 триллиона долларов на наших военных в 2026 году. И это больше всего в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам это понравится. Это чертовски много денег,

– сказал Трамп во время выступления перед американскими генералами.

Также, по его словам, США разрабатывают первые истребители шестого поколения и модернизировать свой потенциал ядерного сдерживания.

США также начали создание своего "золотого купола" – щита противовоздушной обороны, аналога израильского "железного купола".

Несмотря на это в правительстве США все же есть проблемы. Правительство США может частично прекратить работу с 1 октября из-за конфликта между демократами и республиканцами относительно закона о финансировании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Частичная остановка работы правительства приведет к задержке экономических отчетов и неоплачиваемых отпусков для сотен тысяч федеральных работников.

Что известно о бюджете США и ситуации с правительством?