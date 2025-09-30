Рекордный военный бюджет: США потратят на оборону более триллиона долларов
- В 2026 году США планирует потратить на войско более триллиона долларов, что станет крупнейшим оборонным бюджетом в истории страны.
- США разрабатывают истребители шестого поколения, модернизируют ядерный потенциал и создают противовоздушную защиту "золотой купол".
В 2026 году в США на оборону выделят рекордную сумму средств. По словам Трампа, это более триллиона долларов.
Какой будет военный бюджет США?
Трамп планирует потратить на оборону более триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Смотрите также Удачно манипулирует Трампом: аналитик разобрал дерзкие заявления Орбана по Украине
Я нацелен потратить более 1 триллиона долларов на наших военных в 2026 году. И это больше всего в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам это понравится. Это чертовски много денег,
– сказал Трамп во время выступления перед американскими генералами.
Также, по его словам, США разрабатывают первые истребители шестого поколения и модернизировать свой потенциал ядерного сдерживания.
США также начали создание своего "золотого купола" – щита противовоздушной обороны, аналога израильского "железного купола".
Несмотря на это в правительстве США все же есть проблемы. Правительство США может частично прекратить работу с 1 октября из-за конфликта между демократами и республиканцами относительно закона о финансировании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Частичная остановка работы правительства приведет к задержке экономических отчетов и неоплачиваемых отпусков для сотен тысяч федеральных работников.
Что известно о бюджете США и ситуации с правительством?
Дефицит бюджета США в июле вырос на 19% по сравнению с июлем 2024 года, достигнув 291 миллиарда долларов, несмотря на дополнительные таможенные поступления. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что рост тарифных поступлений может осложнить судебные решения против импортных налогов Трампа.
В США растет риск нового "шатдауна". Демократы требовали увеличения финансирования системы здравоохранения, тогда как республиканцы заявили о возможности повторного голосования 29 сентября.