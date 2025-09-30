Який буде військовий бюджет США?

Трамп планує витратити на оборону понад трильйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Я націлений витратити понад 1 трильйон доларів на наших військових у 2026 році. І це найбільше в історії нашої країни. Пані та панове, сподіваюся, вам це сподобається. Це до чорта багато грошей,

– сказав Трамп під час виступу перед американськими генералами.

Також, за його словами, США розробляють перші винищувачі шостого покоління та модернізуватимуть свій потенціал ядерного стримування.

США також почали створення свого "золотого куполу" – щита протиповітряної оборони, аналога ізраїльського "залізного купола".

Попри це в уряді США все ж є проблеми. Уряд США може частково припинити роботу з 1 жовтня через конфлікт між демократами та республіканцями щодо закону про фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Часткова зупинка роботи уряду призведе до затримки економічних звітів та неоплачуваних відпусток для сотень тисяч федеральних працівників.

Що відомо про бюджет США та ситуацію з урядом?